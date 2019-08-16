母熊拖熊仔闖內蒙駐防點搵食　倉庫得即食麵　嬲到拆帳篷發泄

相信一般人見到活生生的熊，都會選擇逃走，而非躺下「詐死」。日前，內蒙一個保護區內，有一隻大棕熊帶着3隻小熊入管理站找食物，13日更有一大兩小棕熊跑到駐防點，「洗劫」倉庫，嚇得管理員要躲起，說牠們非常大膽。較早前日本札幌亦出現野生棕熊走入民居的事件，當地政府甚至叫市民盡量別外出，有專家指野生棕熊要走入人類活動範圍找食物，是因為原有棲息地被破壞所致。

棕熊帶着熊寶寶走入駐防點，四處找食物。（澎湃新聞影片截圖）

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8月11日，內蒙古大興安嶺北部原始林區管理站，突然出現了4隻棕熊，一隻大熊帶着3隻小熊，四處找東西吃。管護員這幾隻棕熊很大膽，經常下午來找食物。13日，一大一小兩隻熊又去找食物，並索性走入餐廳和倉庫搗亂一番，管理員躲到屋內偷拍牠們的「罪證」。

帶隊闖入的棕熊站了起來，可能對搜索成果不太滿意。（澎湃新聞影片截圖）

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從影片所見，小熊跟着熊媽媽行動，熊媽媽又企又爬，到處找食物，但似乎只找到一箱箱即食麵，大肆破壞了附近的帳篷、倉庫等，熊媽媽心裏有多生氣可想而知。網民十分體諒棕熊的行為，「熊也要養家糊口，打個劫」、「森林裏沒有吃的了」，又有人擔心棕熊們太瘦。

日本札幌今個月也頻頻有棕熊走入民居。（北海道文化放送新聞截圖）

棕熊闖入人類活動區域的情況，同樣有在日本發生，今月上旬起北海道札幌不時有熊出沒的消息，這些野生棕熊看起來非常飢餓，在住宅地帶閒逛找食物，而且看起來不怕人。至13日為止，連續8天都有市民目擊棕熊，當地政府要派出巡邏車呼籲市民盡量不要外出，考慮設陷阱及動員獵人捕捉，甚至射殺。

有專家表示，野生棕熊不會隨便走入人類活動範圍，只會因原生棲息地被破壞，沒有食物才迫使棕熊出來找食物，應解決牠們的棲息地問題，而不是「解決」牠們。

（綜合）