818集會冒雨網民搞「皺皮腳」大賽　罨腳太耐惹真菌？　醫生話…

民陣昨於銅鑼灣維園舉行「流水式」集會，大會公布逾170萬人參與，警方則指高峰期人數為12.8萬。因撞正滂沱大雨，大量參與市民等候進入維園時打蛇餅，頭頂撐傘變「遮海」，腳底卻濕透如澗水，不少人均稱「由頭濕到落腳趾尾」，回家後更紛紛貼出自己濕到「皺皮」的腳板，更有人爆笑發起搞「皺皮腳」大賽，笑死網民。

不少網民參與集會後貼出自己濕到「皺皮」的腳板，作為昨日的紀錄。（連登討論區圖片）

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有網民昨於連登討論區以「(無懼風雨 繼續抗爭)第一屆香港人巢皮腳大賽」為題發文，稱昨日參與集會時因下大雨令雙腳「濕住咁多個鐘」，回家看到「對腳浸到又臭又皺晒皮」，雖感到「核突」但覺得十分有意義，故發起一眾網民齊齊貼出「皺皮腳」，以作紀錄。

如此另類呼籲獲不少網民響應，不少人曬出腳板鬥皺皮，圍觀者笑言「成個post有味」，「睇相都覺得臭」，「隔住個mon都聞到」。有人更稱大雨令其襪子「甩色」，雙腳腳跟慘被染上深藍色，亦有網民笑說早有準備穿涼鞋或防水鞋參與集會，故未貼相片已認輸。

有網民想到叫一眾網民齊齊貼出「皺皮腳」，作為昨日的紀錄。（連登討論區截圖）

網民大曬「皺皮腳」： 慎入！慎入！慎入！

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皮膚科專科醫生史泰祖表示，市民若長時間焗住腳部致皺皮，只要盡快清潔並保持乾爽，相信不會出現皮膚問題，如不慎弄傷，則應保持傷口清潔。至於會否誘發「香港腳」，他指香港腳其實是由真菌感染引起的足癬，如市民沒有赤腳於公眾地方行走，一般不需擔心受到感染，不過本身患有香港腳的人士，則可能因為罨腳太久而發作。

皮膚科專科醫生史泰祖建議，市民參與公眾活動時應穿著保護性高的鞋類。（資料圖片）

史醫生建議，市民平日運動或長時間步行前，可在腳趾間搽上潤膚用品，避免腳部出汗或在潮濕環境下因摩擦造成傷口。雖然有人認為着拖鞋可令雙腳於步行時保持通爽，他則建議市民參與公眾活動時應穿著保護性高的鞋類，以免出現突發情況時發生意外。

事實上，皮膚長時間濕水後引致皺皮的反應是神經系統的自我調節，為手指及腳趾提供更好的抓握力和摩擦力，有科學研究證實，濕水皺皮可讓人類於水中更易抓住物件及在濕滑的地方抓住地面，科學家相信這生物特徵是人類適應環境的進化結果。