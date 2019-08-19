台男用完電磁爐放地板攤凍　到訪朋友因騎呢誤會企上去　結果GG了

電磁爐方便收藏，是不少「無飯」蝸居一族的恩物。一名台男早前於分享，稱他有日心血來潮在家煮粟米湯，煮好後便隨手將電磁爐放於地上「攤凍」。剛好當日有朋友到其家中探訪，對方進門後竟誤當電磁爐是體重磅直接踩上去，即時被燙傷，要樓主揹着他前往求醫。

台男發文分享朋友誤以為其家中的電磁爐是體重磅，意外踩上去後燙傷腳板。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該台男前日於facebook群組「爆廢公社二館」發文，稱當日突然興起，難得在家下廚以電磁爐煮粟米湯，煮好後便順手將電磁爐放在地板上「攤凍」。一位朋友當日剛好到其家裏玩，樓主用餐後打算先洗餐具及抹乾淨桌子才招呼對方，沒想到當他一開始洗碗，便聽到朋友說了一句「好久沒量體重了」就直接站上電磁爐，作為主人家的他「來不及反應的瞬間…他…踩上去了」。

台男分享朋友燙傷的經過，事件笑翻網民。（fb群組「爆廢公社二館」截圖）

他指朋友腳底被仍然高溫的爐面燙到後，即時跳起來慘叫，「當下畫面就是，彈起來，跳個幾下，縮在沙發開始破口大罵」。結果樓主需要親自揹着對方到急症室求診，幸好經檢查後並無大礙，「醫生說小傷，局部小灼傷，外加一些小水泡」。事件令樓主無奈稱：「這故事告訴我們，電晶爐用完還是直接放桌上等冷卻好了……」

有網民貼出家中的體重磅，驟眼看真的與電磁爐非常相似。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

樓主後來再更新解釋，指事發時朋友明明看到電磁爐的電線，但仍沒有發現不妥，更以為樓主正在為「體重磅」充電，於是毫不猶豫地站了上去。求診時被醫生得知受傷原因時亦感到非常無言，「我當下是憋笑的，去到醫院確認還好沒太嚴重才笑出來」。

事件令網民笑翻，紛紛稱雖然對樓主的朋友感到抱歉，但還是覺得很離譜，「明明是一個悲傷的故事，我卻情不自禁嘴角失守」，「原來是燙傷，我以為被他踩碎了才送醫院」。有網民則笑問「有煎肉的香味嗎？」，「他以後看到體重計會有心理障礙嗎？」