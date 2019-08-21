港媽臨瞓玩電話　條頸有啲痕　一撥成陰影：嚇到尖叫攬老公

這或許是最恐怖的瞓覺經歷！有港媽在網上訴說其睡覺的恐怖經歷，指日前晚上臨睡覺躺床玩電話時，突覺頸上癢癢的，以為是頭髮的她一撥，即感到一種爆腸感覺，即時知出事，一開燈確認拍死了曱甴，嚇到即時大叫及死攬老公，又指縱清理後仍感恐慌，覺得有瞓覺恐懼症。

有港媽臨睡遇曱甴，直言清理後也有陰影。（資料圖片）

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港媽在討論區「親子王國」以「瞓覺恐懼症（恐怖慎入）」為題發帖，指前日晚上約凌晨一時許，當時躺在床上準備睡覺，玩電話時突然感到頸部痕癢，以為是頭髮的她，伸手一撥，沒料即時感到「好似鏈爆咗d腸嘅感覺」，心下一沉意識到黑暗中的異物或是小強（曱甴）。

她指其實睡覺前已發現床上一隻曱甴，拍死後以為沒事，沒料還有一隻，「我叫到好大聲+攬住老公」，其後打開電筒，確認真的打死了小強，「比我拍扁咗，喺個枕頭到」。事後她稱雖已作清理，惟再睡下卻心感不安，「好驚又會案件重演」。

這個恐怖經歷，網民單係睇字都覺得有畫面，直指夜襲太可怕，有人指比樓主更不幸，「我都試過，不過係指甲咁細隻，直接死喺頸上」，有網民安慰拍死了還好，「死咗先唔驚，走甩左就真係瞓唔着」。

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