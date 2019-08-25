日酒商推「蟲蟲琴酒」　試飲者：有點難以形容的昆蟲費洛蒙味

一般人說到琴酒，大概都會想到像是馬天尼這樣的調酒，或是加入Tonic氣泡水做成Gin Tonic！喝起來酸甜、清爽，是非常適合夏季的消暑飲品！而近幾年隨着「喝琴酒」的風潮在酒咖中掀起，不僅將多年來「琴酒就是加入杜松子的蒸餾酒」的定義給推翻，各家廠牌也開始推出自家各種草本、辛香料、水果等口味琴酒，光用想的就好喝！不過如果有一個酒廠做出了「蟲」當原料的琴酒，大家還喝得下去嗎？

酒瓶「旁邊那隻蟲」就是原料……（IG@antcicada.jp）

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還在驚訝嗎？這樣獵奇甚至令人恐懼的口味已經在日本發售了喔！雖然酒瓶看起來相當正常，但這特色琴酒的原料，正是照片中酒瓶旁邊的那隻……（怕爆）其實這一瓶琴酒是以「田鱉」（水蟲）製成，整瓶酒只用了大田鱉和杜松子兩種材料而已，並且還是世界上第一瓶以「蟲」當原料的琴酒！

一隻蟲看起來好像還好，但這麼多隻捧在手上真的有點……（Facebook@SakayaABSINTHE）

其實這瓶田鱉琴酒是日本酒商「辰巳蒸餾所」與日本「蟲食」團隊Antcicada所合作推出的新型酒類飲品！這個蟲食團隊的理念，顧名思義就是要推廣人們將「昆蟲」加入飲食中，因為目前他們正在尋找比起肉類更加環境友善的食材，因此才希望透過製作出好吃的食物，吸引人們的加入，而在田鱉琴酒之前Antcicada還曾販賣過「蟋蟀拉麵」！只不過雖然小編敬而遠之，但還是很好奇口味究竟如何！

此次製作「田鱉」琴酒的日本廠商，先前還曾販賣過「蟋蟀拉麵」……（IG@antcicada.jp）

而這次拿來做成琴酒的「田鱉」其實是由泰國飄洋過海的進口到日本，雖然在日本非常少見，但其實在泰國、印尼都是當地很常見的食物。有許多人可能會好奇：「那這款琴酒中真的會看到田鱉本蟲嗎？（像是梅酒一樣最後倒出梅子）」雖然一瓶會加入2隻田鱉，但其實是不會的！因為在製作過程中，為了將酒的風味表現出最大化，已將田鱉事先處理過了，因此只會留下田鱉獨特的香氣而已！

除了不會有「實體田鱉」現身在酒中，更多人好奇那這瓶酒究竟喝起來如何！？據品嚐過的人表示，這款「田鱉琴酒」喝起來有豐富的熱帶水果風味（竟然），並且與另一個原料「杜松子」口味相當融合，並且仔細品嚐還能悟出「有一點難以形容的昆蟲費洛蒙味（這樣真的可以喝？）」但整體來說算是挺好喝的（小編完全不敢嘗試啊！）

即睇超獵奇「蟲蟲琴酒」及「蟋蟀拉麵」製作過程▼▼▼

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不過雖然小編講了這麼多，但其實這瓶琴酒不是到處都買得到，因為它現在只有少量生產，目前只會出現在一些特定場合、活動而已！如果想品嘗的人可以前往他們的Facebook粉絲團參考，搞不好有一天就被你遇上了！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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