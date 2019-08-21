鬼馬發哥同米雪慶生　爆餡菠蘿包代替蛋糕　網民一眼認出元朗名物

發哥周潤發愛行山幾乎是香港人都知道，他不時相約大班老友「同陽光玩遊戲」，更會充當攝影師selfie（自拍）一番。日前藝人米雪在微博多次上載與發哥一同行山的相片，其中一張可見，發哥與方中信、廖啟智等朋友以一個插上蠟燭的菠蘿包為她慶祝生日，有眼利網民即認出是華嫂冰室的招牌爆餡菠蘿包，留言稱眾人以簡單美食慶祝亦能如此快樂，反映友情深厚。

以發哥為首的行山團早前又出動，眾心以一個插上蠟燭的菠蘿包為米雪慶祝生日。（米雪微博圖片）

一眾好友早前以一個放滿餡料的菠蘿包為米雪慶祝生日。（米雪微博圖片）

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米雪過去數個月不時於微博上載與友人到郊外運動及行山的照片，當中大部分大合照更是由發哥周潤發「揸機自拍」。日前（16日）一眾好友再次組成行山團，米雪與發哥、方中信、廖啟智、周家怡及黃德斌等人完成大欖涌水塘「港版千島湖」的14.8公里路線後，「隊長」發哥更出錢請隊友食九大簋。

從米雪上載的相片可見，當日的菜式有豬手、炸蠔、蒸雞及大條蒸魚等，非常豐富。原來一眾好友當日趁機為下月2日生日的米雪慶祝，不過眾人預備的不是一般生日蛋糕，而是一個放滿餡料、插上蠟燭的菠蘿包，以菠蘿包代替蛋糕替米雪預早慶生。

有眼利網民看過相片就認出菠蘿包是元朗著名茶餐廳華嫂冰室的出品。（ig「wasocafe」圖片）

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有網民看過帖文，即稱讚行山團能保持友誼不容易，笑指他們以菠蘿包代替蛋糕的做法有創意，「到了這個年紀和位置，已經不會在乎一些表面的東西了，這種簡單快樂的生活方式真好，讓人羨慕」。亦有眼利網民看過相片就認出菠蘿包是元朗著名茶餐廳華嫂冰室的出品，高呼要到冰室「野生捕獲」他們。

於元朗屏山起家的華嫂冰室一向深受明星歡迎，發哥行山後不時幫襯，藝人余文樂更是公認的華嫂粉絲。除了一眾明星外，放入形形色色配料的爆餡菠蘿包更是招牌食物，為餐廳儲下大批粉絲；餐廳經常大排長龍，一位難求，華嫂冰室至今分店已遍布觀塘、灣仔、尖沙咀，早前更進駐台北，即使食評有好有壞，餐廳仍然人氣高企，獲遊客遠道而來幫襯。