【靈異online】鬼假扮家人很平常？　恐懼鳥細數網民6件親身經歷

家人，是人生最重要的一環。我們人生幾乎過半時間都是與家人渡過。

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無論你們關係是好是壞，日常生活是歡樂或吵架，大家生活在同一屋簷下，他們的恆常出現總是給到一種安全感。他們是你最熟悉且最真實的人，亦令水泥磚頭變成穩固的堡壘。

但大前題是你的家人一定要是真的家人。

明明家人理應外出不在家，卻聽到他們的聲音、看到他們的身影，甚至能與你對話，然後轉過頭卻見到他們從家門回來，又或在另一房間驀出呢？（Annie Spratt/Unsplash）

這裏不是指那些家庭悲劇，當然那些都很慘。但即使你有好的家庭，在這些年來的相處裏，曾否發生過一兩宗小事，讓你懷疑有時候眼前的家人未必是真的呢？可能是別的東西偽冒呢？例如明明家人理應外出不在家，卻聽到他們的聲音、看到他們的身影，甚至能與你對話，然後轉過頭卻見到他們從家門回來，又或在另一房間驀出呢？

如果有的話，你不需要驚慌，因為其實為數百萬人也經歷過。

正如前幾篇恐怖小品提過，小編每晚以恐怖經歷作睡前讀物，而這一習慣令小編發現很多鮮有被關注，卻時常發生的靈異或離奇經歷種類，例如之前寫過的寵物怪談，而現在又有「家裏的偽家人」。

「Vardøger」及「Etiäinen」意指守護靈/靈體會在事主時常出現的地方，模仿他們的腳步聲、聲線、氣味、樣貌，與他們日常會做的事。（ Scott Umstattd/Unsplash）

這有別於日本傳說的「生靈」，因強大執念衍出與宿主一模一樣的靈體，亦不像中國的「三魂七魄」，預知宿主臨近死亡而提早現身哀悼。這裏所指的「偽家人」鮮有做出過於情感外露的行為，事主在經歷後亦沒很快死掉。亦與小編數年前寫下的「分體靈（doppelgänger）」不同，「它們」不單止說話流暢，更可做出很多具意識的動作。

翻查世界各地古老傳說，只有芬蘭與挪威兩地針對這現象做記錄。在挪威稱之為「Vardøger」，而芬蘭則叫作「Etiäinen」，意指守護靈或靈體會在事主時常出現的地方，模仿他們的腳步聲、聲線、氣味、樣貌，與他們日常會做的事。最經常記載的個案是，有人聽到家人下班後回家的開門聲、說話聲，甚至親眼看到他開門進屋，但實情是那名家人還在街上。

簡單來說，就是有一種神秘存在會冒裝成你的家人，在房子裏走動，甚至跟你說話聊天。

所以偽家人、Vardøger、Etiäinen的真身究竟是什麼來？鬼魂？心理作用？母體錯亂？但小編會首先會剔除心理作用，因為接下來有六個網民親身經歷，你會發現這現象的恐怖，不是三言兩語能簡單描述......

【↓↓↓↓↓編按：按圖放大看網民親身經歷！↓↓↓↓↓】

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作者簡介：恐懼鳥

恐懼鳥，大學讀犯罪學和心理學；從小喜歡蒐集世界各地的都市傳說和恐怖奇聞，並希望將恐 懼在人群中散播。

作者facebook專頁：恐懼鳥 Scary Bird

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「孟蘭節詭譎小品︰什麼鬼東西在你家模仿你家人？」​】

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