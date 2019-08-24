睇老公手機發現閃卡　揭閨密偷食丈夫8年　法官從相片細節證姦情

正所謂閨密「歸me」，有時讓老公太親近好姊妹未必是一件好事！台灣有一對經營遊覽車的夫婦，楊姓妻子有時會找好閨密劉女代班，豈料丈夫竟和閨密長期偷情，直至楊妻忍不住檢查丈夫手機，發現一張張激情照片，才揭發姦情。楊妻精神上深受打擊，憤然告上法庭索償精神撫慰金，閨密居然解釋旅館照片是「被偷拍」，剛好沒穿內衣褲，「只是普通朋友」。可惜法官指閨密裸體得神態自若，微笑着在丈夫面前穿內褲，種種行徑明顯非一般朋友，判她需向楊妻賠償30萬台幣（約7.5萬港元）。

劉姓台灣女子8年來和閨密丈夫發展8年姦情，直至好友檢查丈夫手機才發現。（示意圖／資料圖片）

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古姓夫婦在苗栗經營遊覽車生意，由丈夫負責駕車、妻子當跟車導遊，楊妻沒空就會找來閨密劉女來代班。判決書透露古男和劉女發生了超友誼關係，一旦客人有隔夜行程，古男會和劉女一起過夜。這段關係維持了整整8年，直至今年1月才曝光。

楊妻完全沒料到閨密會和夫偷情，她從旁人口中聽聞丈夫和閨密劉女有友誼關係，一時忍不住檢查丈夫手機，發現多張二人在汽車旅館的激情照片。楊妻第一時間用LINE向劉女問罪，對方坦白道歉，「一直以來我都不想破壞你家庭，我對你很愧疚，同樣是女人我也受過外遇，對不起傷了妳心，我會退出的」。同一時間，丈夫為求和解，簽下切結書，向楊妻承認2011年開始外遇至今，已經8年。

雖然丈夫和閨密都認錯，但楊妻難以接受被好友背叛，出現失眠、焦慮等症狀，決定起訴閨密，求償50萬台幣（約12萬港元）撫慰金。捱告的閨密劉女辯稱，二人雖然因行程而需在外面過夜，但兩人住宿分房。至於部分激情照片，劉女解釋，今年1月2日，古男邀請她陪同散心，她突然不適，二人就決定到汽車旅館休息。

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劉女洗澡後走出浴室，當時沒穿內褲，被古男偷拍，才會出現令人誤會的照片，強調從來沒姦情，只是普通朋友。法官檢查照片，發現劉女是裸體從浴室走出來，輕鬆平常在床邊穿內衣褲，還對鏡頭微笑，明顯不是偷拍。而且，劉女與男性友人共處一室，洗澡後卻裸體步出浴室，面色從容，令人相信已超越一般男女的交往。

更重要者，劉女曾用LINE向楊妻道歉，丈夫又承認姦情，有充足理由相信二人長期出軌，被告更毫無悔意，判她需向楊妻賠償30萬台幣（約7.5萬港元）。

（綜合）