【荃葵青遊行】《人民日報》斥踩國旗　央視主播：港該排「毒」了

有示威者周日（25日）在葵涌運動場取下國旗拋在地上踐踏，《人民日報》深夜在微博發表評論，形容「這一幕讓人痛心，更讓人憤怒」，示威者變本加厲挑釁，羞辱國家尊嚴，傷害14億國人的情感，「是該付出代價了」。

《人民日報》周日（25日）深夜在微博發表評論。（微博截圖）

政府發言人表示，有關行為挑戰國家權威，亦涉嫌觸犯《國旗及國徽條例》。

《人民日報》的評論以〈豈可容忍國旗一再被羞辱〉為題，形容「鮮豔的五星紅旗孤獨躺在地上，示威者肆恣踐踏，這一幕讓人痛心，更讓人憤怒。」評論認為，「如此挑釁，羞辱的是一個國家的尊嚴，傷害的是14億國人的情感。毫無敬畏，變本加厲，是該付出代價了。正告暴徒：侮辱國旗不只是犯法，更涉嫌犯罪，必將受到法律嚴懲！」

內地網民亦表示無法忍受，紛留言「我感覺到自己的精神信仰被踐踏」、「抗戰的時候，護旗手為了軍旗寧願獻出生命，現在，我們的國旗在自己的國土上遭人踐踏，我們卻只有譴責，無力」、「心疼我們的國旗」。央視新聞新媒體推出《主播說聯播》，今天我們聽聽主播剛強對聯播裡的哪條新聞有話說？

另外，央視主播剛強在節目《主播說聯播》中表示，「這兩天有一張對比圖發人深省。這原本是一個警察執行任務的現場，但在一些港媒的鏡頭下，卻只能看到警察一方。如果把鏡頭往後拉，你會發現，一群記者的鏡頭只對準了警察，而不見暴徒。原來，你和真相之間，只隔著一個『毒』媒體的鏡頭。」

他說，蒙蔽真相的不止是「毒」媒體，「還有那些夾帶私貨的通識教育教材，有些教材居然由『佔中』分子編寫，煽動抗爭、污名化『一國兩制』。有了這樣的『毒教材』澆灌，很多香港年輕人人生的第一粒釦子怎麼能扣好？」

剛強認為「亂港之禍的背後是害港之毒。早就該消『毒』、排『毒』了，有的地方甚至還要刮骨療『毒』。只有把這方方面面的毒素排出來、排乾淨，香港這顆東方之珠才有可能恢復往日容顏，風采依然。」