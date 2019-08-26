湖南女田徑隊被指唔係女人　日本網民仔細研究下半身：是男人啊！

湖南女子田徑隊近日再成為體育界焦點，有不少人發現隊員廖孟雪與童曾歡的身型、聲線、樣貌激似男性，更有網民眼利望出她們於賽後合照所穿的運動褲中間疑似「激凸」，惹來不少揣測。其實他們早前才剛於日本作賽，男女疑雲之事連日本網民亦非常關注，不少人對照片驗屍咁驗，認定二人絕對是「完美的男生」。

有網民眼利望出廖孟雪（左二）與童曾歡（右一）於賽後合照所穿的運動褲中間疑似「激凸」，惹來不少揣測。（微博圖片）

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早於今年5月，湖南女子田徑隊曾於東京橫濱舉行的世界田徑接力賽參與4x400米賽事，當時出賽隊員包括何珂、陳杏有、廖孟雪與童曾歡。最後他們雖然得第四名，但廖孟雪與童曾歡則成為賽事焦點。

不少日本網民亦有觀看該場賽事，留意到廖孟雪與童曾歡超級男性化的外貌。有網民更因此仔細研究兩人的體型及聲線，從照片中觀察「她們」貼身運動褲下可疑的激凸形狀，最後亦紛紛表示：「是男人啊！」

23歲的內地田徑女選手童曾歡樣貌極似男性，其比賽情況成為日本網民談論題目。（twitter用戶@takachanman259截圖）

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有網民認為女生腋毛較少，但廖孟雪一舉起手即露出又長又濃密的腋毛，令人對其性別大感懷疑。亦有網民質疑廖孟雪與童曾歡的盤骨較為類似男生才擁有此骨架，明顯偏離一般女性的情況，質疑其實「她們」是否打了荷爾蒙針才變成現在的外貌。

網民對廖孟雪與童曾歡的真實性別紛紛表示疑惑又驚奇，「怎樣看也是男人啊」、「很恐怖」、「是否看了男女混合賽」、「我尊重性別自主，但這也太奇怪吧」、「只看身體線條亦知道是男生了」、「對女生又有重新定義了」。

其實內地網民也有一樣的疑問，有人翻查廖孟雪的微博，發現他以往曾以「大哥」來作自稱，質疑或是「空穴來風」，笑言就算真的以男充女，也不會感到太詫異，「只是奇怪為什麼不喬裝得好一點而已」。

（Twitter）