內地女捱夜至心律不正　實測夜貓變早睡早起　終極發現超實用！

就算知道影響健康，但現今的人誰能做到早睡早起呢！一名微博美妝博主早前因捱夜導致心臟不適，終於嚇怕並決定實行早睡早起實驗，最初早上起床她猶其受難，面青青張不開眼，後來漸漸適應，惟她指身體卻不時想把她拉回去，一度起不了床，但最終她也堅持下來。總結實驗結果，她指除了健康外亦發現多了時間及氣色變好，她還提出睡前小貼士，供其他想早睡早起卻做不到的人參考。

「三坨土」的美妝博主，在微博擁有逾40萬粉絲。（微博圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

這名叫「三坨土」的美妝博主透露，去年耳洞流血到店裡擠膿，師傅一看就問她「你晚上幾點睡覺？發炎好嚴重。」明明經常凌晨四時才睡的她，謊稱凌晨一、二點，沒料也引來旁人驚呼「這太晚了」，她指捱夜是讀書時期留下來的常態，家人也勸她早睡，惟她每每以最終睡夠時間就行與何時睡沒關係作藉口推託。

這也許亦是不少香港人的常態，但「三坨土」在今年6月發現心臟跳得不正常，某夜在床上更因心亂跳而呼吸不順睡不了，即時看醫生，一度需以儀器監察心跳，她因而被嚇怕，並下起決心親身試行連續31天早睡早起實驗，更特設懲罰機制，如早上8時未能起床打卡發微博，就向網民發100元紅包。

她早前發現身體不妥，終於決定進行31天早睡早起大實驗。（微博圖片）

即睇31日前後內地女的外貌，對比勁驚人！

+ 3 + 2

最初的她被迫早起時明顯魂不附體，面色青青的，幾乎連眼睛也張不開，她自己也形容「真的好困」，黑眼圈勁嚴重，其間她要從北京轉到成都，機程延誤下她晚上11時才下飛機，然後她哭喪着臉稱因沒時間了，為怕翌日起不來，只能捱餓睡覺。

11個達成早睡早起的心得，你一定要知！

+ 7 + 6 + 5

她也指過程中一度感覺興奮覺得已慢慢適應，卻又不時會感到反彈，「以前的生物鐘拚命的想把我拉回去」，為免失敗她以美味早餐攻勢支撐自己起來，至第三周她開始在早起時做運動，惟在第十九天，因忘了為手機叉電，電話沒響，醒來已過8時，令她破戒要發第一個100元紅包，十分懊惱，但她還是堅持下去，終於走完31天艱苦實驗。

總結時她認為其實自己獲益良多，除了健康了以外，還感到每天多了很多時間，生活變得有規律，氣色和精神都好了，她更總結了11個要達成早睡早起的心得，值得所有人參考。

三坨土：美味早餐與保持運動，讓我能支持下去！

+ 3 + 2