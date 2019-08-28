台女搭男生車點知瞓到流口水　香口膠都失蹤　超尷尬真相甜到漏

在曖昧對象面前，總希望自己保持儀態，不過有台灣女日前分享一個尷尬舉動，竟令對方瞬間愛上她！她指未正式交往前，台女第一次搭曖昧對象的車去遊玩，期間不小心在車上睡着，更睡到嘴巴打開口水狂流，睡醒時她才驚覺「怎麼濕濕的」，沒想到對方沒有嫌棄，反溫柔為她抹去口水及清理掉出來的香口膠，令她相當感動。帖文引起網民熱議，不少人同聲分享另一半愛上自己的古怪原因，例如食相夠醜、走路八字腳、夠大食等。

日前有台女自爆一次流口水的尷尬經歷，竟成為男友愛上她的原因。示意圖。（Gettyimages）

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一名台灣女網民日前以「男友因為我流口水喜歡我」為題，在討論區Dcard發文，分享第一次跟現任男友出街的尷尬經歷。她指當時兩人還未正式交往，有次坐對方車遊玩，為免在車上睡着失儀，她特別準備香口膠，可惜沒聊幾句就直接睡了，醒後發現臉上「濕濕的」，才驚覺自己睡到口水狂流，而且嘴中的香口膠也離奇消失，令她極度尷尬，惟望向對方卻沒有異樣，只能扮無事不了了之。

網民分享其他超奇怪愛上另一半原因：

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她指直到正式拍拖後，有一次問男友為什麼會喜歡她，對方淡定重提當日尷尬流口水事件，笑言「我第一次看到女生可以這麼自在的坐在男生的車上」，覺得她非常特別，原來為免她尷尬，這名貼心男友偷偷幫她擦乾口水及清理掉出的香口膠。台女指得知真相後大感羞愧，驚歎「原來這可能會是真愛？」

帖文引起過萬網民讚好，笑言緣分到了「連流口水都可以穩交」，又有不少人分享另一半愛上自己的奇怪原因，例如食相夠醜、走路八字腳、夠大食等。不過有男生道出真相，籲女生們開心一下就好別太上心，坦言大部分男生說的原因，「永遠是女生問了才趕快掰出來的！」

（Dcard）