上海Costco逼爆顧客凌晨排隊搶平貨　網民大格價究竟平得有幾誇？

Costco內地首家分店日前在上海開幕，首日極速多人到封舖，翌日繼續逼爆，排頭位者凌晨兩時已到場，不少人都指Costco吸引之處就是便宜，有內地網民逐樣格價，發現場內貨品真是比市面抵買，更是愈貴價相差愈多，例如一款售8699元人民幣的Burberry袋，跟官方價相差3200元，更有投機者呼朋結友入場搶名牌掃茅台，轉頭黃牛價轉售還賺一大筆。

Costco開幕首日顧客瘋狂搶購，多個媒體形容場面「一片混亂」。（Getty Images）

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首天開幕（27日）盛況空前，翌日顧客的熱情同樣得人驚，據報開幕日晚上不少人都收到Costco訊息，指為安全會採取人數控制，場內限2000人，嚇到想去的人凌晨衝到現場排隊，排頭位者更是凌晨2時已到場。

人人都衝去，說到底就是想體驗Costco是否真的平通街，「人人最想知是否真的平，最少要值回299的會員費」。有到場網民索性把部分產品拿來大格價，驚人發現真的比官方價、網購價要便宜很多，差額最少兩成，而且愈貴價產品相差的款項隨時千千聲。

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更有人趁機搵着數，就差價再轉售圖利，其中日日迅速售罄的名牌、茅台酒等，都是顧客黃牛價轉售的目標，更有人網上炫耀特別呼朋結友一齊入場掃貨，Costco開價1498元一瓶的茅台，即晚就以2488元轉售，連同其他貴價貨轉賣，即賺1.2萬元。

至於認真掃貨的網民，也特別提醒有心朝聖的人要保持冷靜，稱Costco愛以量就價，雖計起來單件真的很便宜，但也要停停想清楚是否真的用得着又或是吃得完，以免造成浪費。