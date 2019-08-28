韓國男廁尿兜驚見「詭異眼睛」　發起人：讓男性感受被偷拍感覺

韓國近年偷拍風氣嚴重，有廁所和更衣室被發現設置針孔偷拍鏡頭，令女生們使用公共設施時人心惶惶。最近當地男廁尿兜、牆壁等，頻頻出現「詭異眼睛」在偷窺，圖令男生如廁時感到不自在。這奇特現象原來由一位藝術家發起，呼籲民眾將其設計的眼睛貼紙貼在男廁任何一處，讓男性感同身受一同關注女生被偷拍的問題，惟有男性認為作用不大。

韓國有男廁尿斗、牆壁等，驚見出現「詭異眼睛」在偷窺。（IG「that_is_just_sticker」圖片）

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「眼睛貼紙」由韓國藝術家「成人小年」於2017年設計，呼籲民眾購買後貼在男廁內，如尿兜、牆壁、廁紙桶、門把等地方，其後傳回照片並放在Instagram專頁「that_is_just_sticker」。

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該名發起人受訪時表示，有關設計是希望男性可以理解到女生進入公廁時的不安感，因即使近年偷拍問題嚴重，女性外出時感到特別緊張，但不少男性仍認為只是小題大做，遂決定將角色交換，讓男性親身體驗這個感覺。

活動引起網上熱議，有人非常支持做法，「看過最棒的宣傳」，但亦有網民反對，「這種貼紙讓人家看了很不舒服。」、「就算是男生也不該被這樣對待」。不過也有男士認為阻嚇力不大，笑言發起人或對男士了解不深，相信實際作用有限。