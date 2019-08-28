美國獨居母數天無消息　憂心女兒前往尋人竟然在地底找到她？

美國一名女兒因為數日未有收到獨居母親的消息，就前往其住處尋人。到達目的地之後，她卻發現媽媽不慎掉到化糞池內，而已被困數天之久，最後由到場的消防員將她救起，並送到醫院。

當地消防人員從化糞池中救出失蹤的事主。（facebook專頁「Estacada Rural Fire District No. 69」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

外媒報道未有提到事主的名字，指她來自俄勒岡州（Oregon），其女兒於上周五（22日）之後就再沒有收過媽媽的消息，十分擔心，於是親自前往其住處尋人，才知道媽媽發生了意外。

事主獨居於埃斯塔卡達（Estacada）鄉村地區一間屋，其最近的鄰居位於300米外，所以不論怎樣大叫都不會有人知道她正在求救。調查人員估計，事主於附近工作時，不慎掉到洞中，導致是次意外。

當地消防分區長官李察（Richard Anderson）表示，他們到場的時候事主仍然清醒，可以自己拉住他們工具的把手，然後再將繩綁到自己身上，讓我們可以拉她上來。

李察說當時地面掘了一個洞，而化糞池上面已經生鏽的表面就有一個約2呎乘2呎大的洞。消防員雖然不清楚事主當時的身體狀況，不過被救起的時候沒有表面傷痕，事主最後由直升機送到醫院。

（Fox News）