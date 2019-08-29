幾日前才拍完婚紗照　台警追犯殉職　準新娘驚聞噩耗當場呆了

台灣新北市警察局汐止分局31歲警員薛定岳周三（28日）追捕一名酒後駕駛的電單車司機，期間不幸與對方發生碰撞，繼而衝向路中分隔島，送院後傷重不治；同袍得知其死訊哀痛不已，而薛定岳的未婚妻聽聞噩耗後，更是當場愣住，欲語無言。

薛定岳當日在新台五路上巡邏，下午約5時發現一名疑似酒後駕駛的電單車司機，於是要求對方停車接受檢查，但未被理會，司機更加速逃走；雙方一路追逐至基隆市七堵區明德二路與福三街口發生碰撞，薛定岳的鐵騎失去平衡，連人帶車撞上分隔島，送院延至下午約6時不治，而涉嫌拒捕的王姓司機事後被帶返警署問話。

汐止警分局長李宏振稱，薛定岳是警察專科學校第25期畢業生，自2008年起一直在汐止分局服務，跟同袍相處融洽，工作認真積極，曾獲選好人好事代表，近兩年來所打擊的酒後駕駛案件多達72宗，警方將全力協助其家屬善後。

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同袍：笑着畢業，也要笑着退休

一名與薛定岳同期畢業的高姓警員驚聞噩耗難過得食不下嚥，並在Facebook上發文稱：「今天25期又少了一個，畢業紀念冊上的人啊，請要好好活下去，我們在冊子上笑着畢業，也要笑着退休⋯⋯來生，別當警察了。」其他警員也難掩悲痛，紛留言「（執行警務）首先還是要注意自己的安全啊」、「看到是同隊同學很難過」、「學長，一路好走」。

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警方透露，薛定岳有一位交往了逾10年的女友，雙方感情要好，幾天前一起才拍完結婚照，準備在年底步進教堂。據稱女方聽聞噩耗，當場錯愕呆滯，腦中一片空白，而她幾天前才在Facebook上載與薛定岳的甜蜜合照，又謂「每天都是情人節」。