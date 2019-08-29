美職棒新星遭滅門　妻兒外母慘死　19歲舅仔涉案裸奔逃跑被捕

美國維珍尼亞州（Virginia）周二（27日）發生滅門慘案，3名死者分別為美國職棒大聯盟坦帕灣光芒隊（Tampa Bay Rays）24歲投手比文斯（Blake Bivens）的妻子、兒子及外母。警方表示，嫌疑犯是比文斯妻子的19歲弟弟伯納德（Matthew Bernard），他全裸在路上逃跑時被捕，期間還試圖襲擊一名途人，伯納德已被控以3項一級謀殺罪名。

比文斯在2016年與妻子埃米莉（Emily）結婚，兒子卡倫（Cullen Micah Bivens）今年6月才滿一歲。當地傳媒報道，比文斯的外母約安（Joan Bernard）今年62歲，而埃米莉是是虔誠的基督徒，任職攝影師。

警方當日上午約8時接獲報案，抵達現場後先在車道上發現一具女性屍體，然後再在屋內發現另外兩名死者。警方稱，疑犯伯納德被捕時，全身赤裸在大街上狂奔，期間還試圖勒死路邊一名男子，警員用胡椒噴霧將其制服。

+ 2

「他非常接近崩潰邊緣」

目前警方仍未清楚伯納德的犯案動機。伯納德的叔叔布賴恩特（Bryant Bernard）表示，伯納德就讀丹維爾社區學院（Danville Community College），但一直受精神病困擾，「我從未想過會發生這種事！他是一名基督徒，每逢星期三、六、日都是去教堂，我認為他是個很好的人。」

伯納德的堂姐斯托拉德（Jenn Stallard）發表聲明稱，伯納德是因精神失常殺人，「他是個心地很好的人，非常投入與家人一起參加教堂的活動，而且很喜歡幫助小孩。但很不幸，他有精神問題，且非常接近崩潰邊緣。我仍會全力愛護和支持他，因為大眾所看到的並不是完全的他。」

坦帕灣光芒隊在聲明中表示，比文斯目前替他們旗下的蒙哥馬利餅乾隊（Montgomery Biscuits）披甲，「較早前我們得知比文斯遇上一宗可怕的家庭慘劇，我們對此感到萬分心痛，向他表達哀悼，且會盡可能為他提供協助。」蒙哥馬利餅乾隊亦隨即決定取消原訂在周二的比賽。