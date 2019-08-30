深圳男商場伸腳把1歲B踢到飛起　網民怒轟：唔係你個仔都唔可以咁

不少人認同生仔要考牌，如家長外出時未能管好孩子，或影響他人，但也不代表被打擾者可向孩子施暴。有深圳商場的閉路電視顯示，一名男子突然走近年約一歲多的小女孩，無預警腳踢其背部，令小女孩整個面向天飛起再跌在地上，踢人惡男施施然離開，而女孩家人則即時衝前查看孩子傷勢。

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據內地媒體報道，事發在8月28日，當時女孩57歲祖母帶同1歲4個月大女孩在深圳石岩星城商場玩耍，沒料突然有男子走近踢倒孩子，女孩飛起再倒地後狂哭，祖母衝前抱起孫女一度想與施暴者理論，惡男竟作勢打人並威嚇老人家，無奈下祖母只能躲開。

檢查後孩子暫無大礙，身上有幾處瘀青，現時家屬已報案，警方正介入調查。不少網民看過片段後都大感憤怒，直指這麼小的孩子被如此暴力對待，「一腳足以致命」，怒轟他縱使為了什麼原因不滿小孩，也不可能如此對待，「不是你的孩子也不可以這樣！會打死人的啊！」，認為警方應從嚴處理。

有人質疑無緣無故施襲的惡男太恐怖，或是精神病患者，認為當局應嚴肅考慮如何處理，「請一定要抓住這心理扭曲的變態」，以讓民眾安心。