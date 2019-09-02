拍拖8年男友送「納米鑽戒」求婚　準新娘嬲嬲：係我太市僧咩？

誰說愛不可以量度？不少女生就以求婚戒指上的鑽石去量度男友有愛自己。外國有準新娘分享和男友已拍拖8年，說結婚也說了3年，男友終於儲錢買戒指向她求婚，惟她收到時卻高興不起來，因戒指上的鑽石「細到睇唔到」，猶如「納米鑽石」，令她忍不住反問：「是我太市儈嗎？」

外國準新娘曬出男友送贈的求婚戒指，只見一顆小碎鑽小得難以看到。（Reddit討論區圖片）

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這件令準新娘嬲嬲的喜事，在討論區Reddit引起廣泛討論，準新娘提到男友表示戒指是用自己的積蓄買給她，據貼出的照片來看，幼幼的指環上，有一顆小如螞蟻般的小碎鑽，因事主膚色較深才較易看到，而不論比例或美感，都令網民紛紛留下黑人問號，質疑為何會買這樣的戒指。

名人的結婚戒指當然亮眼，圖為黃曉明與Angelababy。（IG圖片）

網民熱烈討論「納米鑽戒」↓↓↓

+ 9 + 8 + 7

大部分網民都對樓主深表同情，有人甚至稱「這是我看過最悲傷的戒指」、「這是螞蟻的鑽石嗎？」、「即使我戴上眼鏡還是無法看到中間的鑽石」；有人則單純地認為戒指款式不好看，「你買不起鑽石沒關係，但不要讓我戴這醜戒指」。

不少名人名星都擁有耀眼的鑽戒↓↓↓

+ 3 + 2

更多網民認為從戒指卻可看到兩人感情背後的問題，反問男方究竟是經濟狀況極差，還是對未婚妻不上心，又指不論是哪樣都好，樓主對婚事還是應該再考慮一下。不過也有人認為愛情不應以金錢去衡量，但認為樓主應與男友談談大家對未來及價值觀的看法是否一致，以確保婚後生活不會常常吵架。