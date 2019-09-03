有網民最近光顧麥當奴推出的新口味雪糕，滿心歡喜等待，最後卻見店員亂把雪糕倒轉浸在熱燙的香蕉朱古力漿後，雪糕即如溶化一大半，店員竟照樣遞給顧客，令樓主大感崩潰。事件引來熱論，有人睇相後形容杯雪糕 「似呢期腸胃唔舒服咁。」

有網民最近光顧快餐店購買新口味的雪糕，正滿心歡喜等待時，最後卻發現店員因為胡亂把雪糕倒轉浸在香蕉朱古力漿，整杯雪糕像溶化了一大半。（fb群組「中伏飲食報料區」圖片）

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一名網民於facebook群組「中伏飲食報料區」上載相片，表示於沙田一間麥當奴購買新出的芒果新地筒，店員擠好雪糕後，竟把整杯雪糕倒轉浸入發熱的香蕉味的朱古力漿，令雪糕在熱漿內越轉越長。結果一拿上來，原本挺身的雪糕猶如溶化了，更向一邊倒下來，賣相非常醜陋。

樓主本以為店員會再重新製作，豈料對方竟照樣遞給他，只笑着說不好意思，樓主只好無奈地接受這極為難看的成品，形容是：「史上食過最核突嘅雪糕！正常係浸一下，但佢自high開心玩完先畀我。」

原本挺身的雪糕猶如溶化了，向一邊倒下來，賣相非常醜陋。（fb群組「中伏飲食報料區」圖片）

樓主續指，之後她吃得非常狼狽，雪糕不斷溶之餘，連朱古力漿亦一同跌下來，噁心程度爆登。不少網民指樓主的經歷超悲慘，笑言店員「大整蠱」，「好似腸胃不太好咁樣」、「笑咗，佢玩得好開心」、「個post有聲有畫面」、「陽痿的雪糕」、「黃膽病咁款」、「食落肚一樣姐，一下食晒就無事」。

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亦有網民指不解樓主為何不提出更換，「仲要？叫佢換過啦」、「佢笑住同你講唔好意思，咁你咪又笑住同佢講『我唔要啦你畀過杯我啦』」、「無可能就咁畀個客，我以前做過，擠得唔靚就掉咗佢再擠過」。

有網民更以圖回應，表示店員同一方法浸雪糕，但並無溶化，稱樓主不幸運，「啲姐姐唔熟手呀嘛，原諒吓啦」。

（fb群組「中伏飲食報料區」）