北京Churros店偷外國素人相做宣傳　遍佈分店無里頭變「明星」

不少人亦會自拍放上網，更可能因此而出名！最近有外國網民表示，數年前吃Churros（西班牙油炸鬼）的照片被北京一間賣Churros的店舖偷下來做宣傳照，而且更在不同分店使用，結果有朋友去旅行時發現樓主的樣子幾乎遍佈全北京，猶如明星一樣，非常爆笑，連樓主亦稱對此感到極度驚奇，笑言自己變紅了。

最近有外國網民撰文表示，數年前吃Churros的照片原來被北京一間賣Churros的店舖偷下來做宣傳照，而且更在不同分店亦使用同一張相。（Imgur圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該網民自稱做Mr Churro，並於「Imgur」上載相片。他表示發現自己於北京成為了「明星」，原來當地一間售賣Churros的店舖「吉事果」未經他的同意，就用了他在數年前拿着Churros的照片當成店中的宣傳照。因為是連鎖店，幾乎每間分店亦有一字排開擺放了樓主及其他外國人拿着Churros的照片以吸引民眾，非常爆笑。

樓主解釋其實這相片是在2007年參與倫敦一美食節時所拍，沒想到放到朋友的Flickr帳戶後，反而被內地人偷相做了宣傳照。（Imgur圖片）

+ 2

有次樓主的朋友碰巧到北京旅遊，發現這有趣事件。樓主解釋其實這相片是在2007年參與倫敦一美食節時所拍，沒想到放到朋友的Flickr帳戶後，反而被內地人偷相做了宣傳照。他估計是因為自己當時的樣子反映了對Churros的好味評價，又指如果有日到北京，亦希望可以一嘗當地製的Churros。

不少網民留言表示驚奇，「當地沒有肖像權的概念」、「樓主下次去北京吃Churros應該免費」、「做了代言人卻不知道，很好笑」。

（Boredpanda）