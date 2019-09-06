老公：閉眼倒數10秒有禮物　英女以為有驚喜　下秒睜眼只見血

英國根德郡（Kent）34歲男子梅爾（Shaun May）去年10月的一個晚上，與妻子勞拉（Laura）行房後聲稱打算送上一份禮物，要求妻子閉上眼睛，待他倒數10秒才睜開眼；豈料梅爾連續多次倒數都沒有數到零，勞拉的肩膀和頸部卻突然感到刺痛，發現梅爾真正意圖是殺妻。

案件周二（3日）在梅德斯通皇家法院（Maidstone Crown Court）審理，勞拉在庭上表示，與梅爾結婚6年，兩人感情很好，且很少發生爭執；事發當日二人吃完外賣就寢，後來梅爾聲稱聽到噪音落樓查看，回到房間時未見異狀還與她行房。

其後梅爾突然表示要送她一份禮物，「我說好，他要我先閉上眼睛向後躺，並放了一些東西在我眼睛上，我認為那是一條茶巾」；大概再過10分鐘，梅爾開始倒數，「10、9、8、7、6、5、4，然後又是4、3、2，我感到不耐煩。他倒數了兩至三次，但從沒有數到零。我告訴他那（禮物）最好是一隻小狗，因為我們之前曾談過要養一隻，但他說不是。」

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遭公司解僱兼身負巨債

隨即，勞拉肩膀突感到一股壓力，「我以為身上有一隻動物，有甚麼東西在我身上爬過」，於是她馬上睜開眼，才發現自己在流血，梅爾竟然用刀刺向她。當時梅爾拿着兩把刀，聲稱要自殺，因為他前一天被公司解僱，加上身負巨債，故此萌生殺妻後自殺的念頭。

不過，梅爾最還是將勞拉送到醫院，勞拉則向醫護人員強調是自己不小心弄傷，但檢查後證實她是被刺傷。院方表示，勞拉非常幸運，刀傷沒有傷及其動脈，經治療已無大礙；梅爾已承認弄傷妻子，但否認企圖謀殺，案件將於10月宣判。