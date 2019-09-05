壁虎界胖虎！台灣驚現重量級蟾蛇　好食好住肥到落條尾

壁虎是家中常見生物，一般印象都是纖細瘦長、活動靈活，會把家中害蟲吃光光，不過有民眾發現自家壁虎好像長得跟別人家的不太一樣……特別壯實！！！

這隻「重量級」四腳蛇被網民封為「壁虎界胖虎」。（Facebook@爆廢公社）

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……好啦，知道大家要說什麼，阿嬤光速出來背鍋囉www（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

能養出這麼巨的壁虎，原PO家中環境實在堪憂 令壁虎飲食無憂啊。（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

壁虎兄頭好壯壯，想必平常沒少練，佩服佩服，來人～上封號啦～～（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

有網友眉頭一皺，覺得這身肉肉不單純，絕不是健身練出來的……是剛泳渡日月潭過來的吧？（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

有一票人則堅定表示，這隻不可能是壁虎啦！別想騙人！（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

不管怎樣，該壁虎肥肥嫩嫩的造型受到廣大網友好評，短時間內獲上萬人點讚，還有害怕壁虎的網友表示「這版本一點都不可怕，好有喜感」。也有網友認為，這隻壁虎只是懷孕而已，別大驚小怪。於是本編認真去找了壁虎懷孕寫真比對了一下，那個肥嫩度和尾巴寬度都…………嗯，各位自己確認一下吧XD

肚子裡有蛋的壁虎。 （mobile01@sryang）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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