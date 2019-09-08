大連發展商斥70億興建翻版「小京都」　日網民：少了中國遊客真好

日本除了是港人的「家鄉」，亦是內地人的熱門旅遊勝地。而京都地區一直是遊客必到景點，最近內地大連的地產發展商「樹源集團」就看準機會，宣布與日本宿泊設施關聯協會簽約，斥960億日元（約70億港幣）興建佔地64萬平方米的「金石灘京都風情街」，把京都不少元素及街道面貌完全複製，首期建築預計2020年落成。

最近內地大連就有地產發展商「樹源集團」看準機會，與日本宿泊設施關聯協會簽約，斥960億日元（約70億港幣）興建「金石灘京都風情街」，把京都不少元素及街道面貌完全複製。（朝日電視新聞台片段截圖）

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內地大連地產發展商樹源集團今年7月與日本宿泊設施關聯協會簽約，耗資960億日元（約70億港幣）合作發展「小京都」項目－「金石灘京都風情街」。發展商打算在大連複製京都，更特意找來日本建築設計單位合作，建造國內獨一無二的日本風格商業區。

京都是不少外國遊客的必去地區。（資料圖片）

日本朝日電視新聞台亦有介紹「小京都」的細節，節目提到整個商業區共佔地64萬平方米，預想圖中可見，商業區設計是仿照京都二年阪、三年阪及部份住宅區，將以古代唐朝及日本建築交匯的風格建設溫泉酒店、豪華別墅、餐飲及商店街等。

當中的日式豪華別墅項目也是彷照京都真實住宅區的設計而成，屋頂上的瓦片特意從日本廠商大量訂造，利用當地黏土及獨有技術製成，而區內的行人路兩旁更種有櫻花樹，盡顯和風特色。全區最貴的別墅價值1億5千萬日圓（約1100萬港幣），開售至今已賣出200棟。

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另外，節目中亦有介紹為遊客而設的溫泉酒店，內裏格局與大部份日本溫泉酒店相似，包括有露天溫泉及按摩池等設施，而款待職員亦跟足日本當地的和服衣著，會向客人90度鞠躬及以日語招呼，務求令人彷如置身真實的京都。

日本宿泊設施關聯協會專務理事石原健指出，協會現時已有50多家會員企業表示有興趣投資，未來會積極把商家引入項目。「樹源集團」副總裁張洋則解釋，選擇京都作為設計藍本，是因為當地保留了大量中國唐朝的建築元素，他們參考日本大同二、三年（即唐元和二、三年）的建築風格，相信會令內地人易於接受。她又指，希望計畫可以吸引部份從未去過日本的內地人更認識日本，增加兩地的文化交流。

日本網民又點睇↓↓

不少日本網民亦有留意這合作計劃，他們均表示贊成，「這下就好了，真正的京都終於屬於日本人」、「希望中國人去他們的京都，而不是日本的京都」、「以前京都真的太多中國遊客，今次真的幫助了不少」。

但亦有部份網民認為，翻版終究是翻版，京都的文化氣息其實不能複製，「如果要完全複製京都，首先要有衹園祭」、「硬件一樣也無用，日本人的文化精神是不能取代」。

（綜合）