【好驚！】台女失戀返老家過暑假　重回房間感涼風吹　真相超崩潰

分手要狠，但情傷以外可能更傷！台灣一名女大學生近日於「PTT」討論區發文，訴說比失戀更悲慘的恐怖經歷。在學校附近租屋住的樓主表示，8月初與男友分手後便回老家過暑假，23天後回到住屋處收拾物品，豈料一開門就感到有涼風陣陣吹出，大驚下發現冷氣一直開着，而更慘是浴室門沒有關，樓主瞬間崩潰：「下一期帳單會很精彩。」

台灣女大學生於「PTT」討論區發文，指與男友分手後在老家過暑假，沒料到租住的單位一直沒有關冷氣。示意圖。（資料圖片）

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樓主於上月30日在「PTT」討論區發文，訴說回家放暑假期間與男友決定分手，本來預計前一天（29日）才回學校附近租住的單位，其後決定提早3天（26日）回去執拾物品。

詎料一開門，樓主即感到一陣陣可疑的涼風吹過來，然後發現冷氣機至今一直未關，而且浴室門亦開着，令冷氣不斷吹出室外，數算下來一直開了23天。她直言見到此幕比分手更加崩潰：「冷氣就這樣轉了快一個月，定溫定24（度），門沒關冷氣一直跑出去，冷氣不是變頻……」她更無奈稱遙控器操作不靈，估計下一期帳單會很精彩。

樓主打開房門即感到一陣陣涼風，赫然發現冷氣一直開着，浴室門又沒關上，令冷氣不斷吹出室外，相信帳單金額會很可觀。（資料圖片）

不少網民形容樓主的經歷是「比悲傷更悲傷的故事」，有人安慰稱「你可以慶幸提早了3天關冷氣」、「把帳單留下來，想到分手很難過的時候就拿出來看」、「慶幸男友跟你分手」。有網民則笑言，「下個月要記得分享帳單啊」、「快徵男友幫出電費」、「下個月可能要吃麵包了」。

（PTT討論區）