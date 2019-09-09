【一周星座運勢】單身巨蟹有望破鏡重圓　人馬有跳槽升職機會！

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本周重要星象：本周和上周一樣，群星角度複雜。其中最重要的一個星相就是發生在14日的雙魚座滿月。滿月意味著我們的情緒會被放大，孤獨、悲傷、憤怒、妥協、迷失……你可能會變得更加情緒化。但同時滿月也可能帶來一些和過去有關的好消息。位於處女座的群星和木星、海王星成T字三分結構，這意味著我們可能變得更加自信，但也更容易被誘導，以為自己所見即為實。水星、火星分別三合土星、冥王星，這意味著在戀情方面會有好消息，但容易被誇大的信息誤導。水星、金星相合，並換座天秤座，這意味著你會更看重外表，社會層面的變動增多，公共社會關係和資源對你產生影響變大。

白羊座、金牛座、雙子座本周運勢（點圖閱讀）↓↓↓

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【本文獲「東京畫報」授權轉載，微信公眾號：japanstar520】

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