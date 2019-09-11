撒十萬現金發洩　內地「幣少爺」求歸還　律師：後悔也沒用

福建泉州石獅市一名42歲的黃姓男子周一（9日）因為工作不順，一時衝動跑到銀行取出總值逾10萬元人民幣現金，然後在金沙酒店門口瘋狂撒開，引來大批途哄搶，場面相當混亂，現場交通一度受影響。該名「幣少爺」冷靜後卻感到十分懊悔，希望拾獲鈔票的人把錢還給他。

網上片段所見，當時路面上撒滿大量一百元人民幣鈔票，途人紛紛狂奔至馬路中心撿拾，有路過的司機亦下車加入「戰團」，導致交通堵塞。目擊者稱，粗略估計那些現鈔通通加起來的話，可能有10萬元人民幣（約11萬港元）。

警方接獲通報後翻查閉路電視紀錄，其後發聲明指出黃男是因為工作不順，一時衝動，於是跑到銀行提取了逾10萬元現金，然後沿路把錢隨手撒出，「對於黃男的不當行為，民警對其進行了批評教育。目前，冷靜下來的黃某對自己的行為十分懊悔，並希望拾到現金的群眾能夠將錢歸還。警方呼籲，當時路過撿到錢的群眾，請將錢還給黃先生。」

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被視為放棄物權的行為

律師郭岩指出根據《物權法》，撒錢實際上是一種放棄物權的行為，從法律角度來說，這個單方面的行為一旦做出就會生效，後悔也沒用；另外，撿錢的人沒有給撒錢者保管錢的義務，如果要路人還錢，路人可以從中扣除因保管所支出包括路費等合理費用。

不少網民呼籲將錢歸還給「幣少爺」，並留言稱「生活不易，撿到的人還是主動歸還吧」、「不是自己錢不能拿」，但也有人嘆錯失良機，「為何我不在現場」、「下次能不能先告知一下」、「竟然還有人跟錢過不去」。