美性感律師兼職做妓女　「綠帽」老公竟然全力撐

美國愛荷華州德梅因市（Des Moines）30歲女律師西爾斯（Katherine Sears）已婚且育有一名兒子，但她還有另一個令人意想不到的身份──妓女！ 西爾斯3年前開始兼職賣淫，聲稱試過在3個星期內賺了5.5萬美元（約43萬港元），並強調是為了推動賣淫合法化才「親身上陣」體驗，丈夫約翰（John Sears）也予以支持。

西爾斯與約翰是在德雷克大學法學院（Drake Law School ）讀書時認識的，當時西爾斯已開始賣淫，但約翰並不介意，且給全力支持，因為他認同妻子推動賣淫合法化的目標。西爾斯說：「我認為我們對這份工作談論得愈多，推動賣淫合法化的可能性就愈高。」

西爾斯曾在內華達州（Nevada）一間妓院接客約3周，該州是美國目前唯一可合法賣淫的地方。她坦言喜歡性愛，聲稱試過一日內接客逾10次，不足一個月賺了5.5萬美元。

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不過，為了抽出時間照顧4個月大的兒子，以及處理辯護律師的事務，西爾斯現已暫停賣淫。她表示，希望改變大眾對從事性工作女子的看法，自己也會免費接下涉及性工作者的案件。

西爾斯認為賣淫合法化能協助打擊人口販賣，因為公眾可更容易向警方舉報，「妓女也是人，她們是我認識過最好的人，我認為很多人對性工作有偏見，不了解這產業，社會往往瞧不起對性抱持開放觀念的女人」。