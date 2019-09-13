被問路唔識答即遭打歪鼻樑　英「月曆女郎」佳麗超崩潰：我好醜

英國27歲女子克拉克（Emma Clark）周日（8日）晚參加完選美，在返家途中突遭一名陌生男子襲擊，其鼻樑慘被打歪；事後她受訪哭訴現在的樣貌有如電影《慈善星輝布公仔》（The Muppets）中的布偶，覺得自己十分難看。

克拉克剛修讀完精神健康護理學位，現正尋找工作。事發當晚她在紐卡素市中心參加完「東北月曆女郎選美」（North East Calendar Girls Grand Final）決賽後，在母親及親友陪同下回家，途中遇到一名陌生男子。克拉克表示，該名男子當時問她是否住在馬德拉斯街（Madras Street），「我說從來未聽過這條街，他非常憤怒，開始對我指手劃腳，然後他拉著我一起倒地，不斷打我的鼻子，我可以聽到骨頭破裂的聲音，感覺到有血滲出，幸媽媽及時將他拉開」。

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「這件事把我打回原形」

兇徒趁機逃去，克拉克立即脫去高踭鞋，不顧鼻子在流血奮力追上，惟不果，驚魂甫定，決定打999報警；克拉克稱，原本很享受選美之夜，事緣她備受精神問題困擾，而選美可增強其自信，「但這件事把我打回原形，現在覺得自己很醜」，現正等待醫生替她安排做手術。

克拉克說：「我不想外出，不想以這個樣子示人，甚至無法透過鼻子呼吸，每次打噴嚏，眼底都傳來劇痛。我無法好好入睡，整個人都毀了，感覺極差。」

警方事後拘捕了一名55歲男子，他涉嫌襲擊克拉克，目前獲准保釋候查。