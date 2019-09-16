校門口污水「強制卸妝」捱鬧　男教師呼冤　背後原因是……

貴州黔東南三穗縣一間中學的一名男教師最近被拍到在校門口拿著濕毛巾，逐一把女學生臉上的化妝抹去，「強制卸妝」片段曝光後引起網民熱議，不少人批評男教師毫不注意衞生，而且有猥褻未成年女子之嫌；事後校方回應稱，校方曾多次告誡學生不要化濃妝上學，然而效果不佳，因此才被迫出此下策。

片段拍到當日男教師身旁有一個水桶，前面站着一排女學生等待阿Sir為她們卸妝；擦完一個後，阿Sir把毛巾放進水桶中浸一浸就拿起來繼續擦拭下一個女生的臉，還邊擦邊說：「學生就要有學生的樣子。」大部分女生都顯得極不情願，當中不少人在「被卸妝」後，掩面走進校內。

校方解釋稱，校內大部分學生為留守兒童，缺乏家長的陪同及引導，導致不少學生在審美觀及價值觀上產生偏激，而此前已多次禁止初中生化濃妝，惟效果不佳，雖然今次手法有點過火，但只是為了對孩子們負責。

涉事男教師則呼冤，「很多人不了解我們這邊的情況，大城市的孩子應該很少初中就化濃妝。自從知道化濃妝就要被老師用手帕擦臉卸妝後，很多學生已經不再化妝，情況已經有所好轉。」

「我男的都覺得過分了」

事件在網上引發不少爭議，不少網民直言斥「這是老師嗎？這連最起碼的尊重都沒有」、「最後一個女生好慘，用一桶污水」、「就算真要這麼做，起碼也給一張濕紙巾或者卸妝棉什麼的吧。那水多髒？這麼抹，你以為抹臉盆呢？我男的都覺得過分了」；然而也有意見認為「我覺得還是有道理的，重點確實是這些鄉鎮中學、縣城中學的學生絕大部分都缺少正確的家庭引導，家長都沒什麼文化和見識，這也導致這些學生沒個學生樣，我覺得學校糾正一下無可厚非」、「感覺方式有點簡單粗暴了，不過初衷還是好的」。