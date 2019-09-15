5歲童手震到揸唔實匙羹　腦現奇怪陰影　手術竟取出「頭髮牙齒」

常聽人說「腦生蟲」、「腦生草」，但原來腦是會有「頭髮」和「牙齒」！廣州一名5歲男童約半年前出現手震情況，其後甚至連匙羹都拿不穩。男童到醫院接受檢查後，其腦內發現有高密度的陰影，經手術後取出「牙齒」和「頭髮」。醫生解釋這是「成熟型畸胎瘤」，在小孩中較常見，現時男童的恢復狀況良好。

廣州一名5歲男童經常手震，去醫院檢查發現腦內有腫瘤。（微博影片截圖）

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病者是5歲的昊昊，他約半年前開始出現手震，連平日常玩的玩具都拿不穩，近期更拿匙羹吃飯都不行，而吃太飽就會吐出來。家人帶他到醫院檢查，發現其大腦松果體區有高密度的陰影，及有明顯的梗阻性腦積水。

醫生替昊昊做手術，從其大腦取出一團「頭髮」和「牙齒」，但並非長在一般人身上的普通頭髮和牙，醫生解釋這些是「成熟型畸胎瘤」的特點，屬於偏良性的腫瘤，腫瘤表面看到像頭髮的毛，還有像牙齒一樣的硬物，部分醫生稱作鈣化。本來這些細胞可能在頭皮或皮下，可能是發育過程中出細胞異位，轉到小孩的大腦內生根而導致這樣。

醫生續指，這種疾病在小孩中較為常見，發病率約千分之一至三。現時昊昊的恢復進度良好，相信不久後能回復正常生活。

（綜合）