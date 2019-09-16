曾做車模遭300人拍照圍摸　大馬辣妹Lina Yu變電單車手剛強性感

電單車給予人刺激和速度感，而外表剛勁的重型電單車更讓人以為是男士專利！但凡事都有例外，馬來西亞有混血女電單車運動員Lina Yu擁有甜美樣貌，身材火辣之餘，其駕駛技術一樣超辣，而且舉手投足間都型到震。曾任車展女郎的Lina，當年曾被300人包圍拍攝，其間不斷被人摸腰，但如今已成為職業電單車手，巾幗不讓鬚眉令男士亦拜服。

Lina Yu是電單車運動員，IG上有很多她的型爆照片。（IG「rosyulina」圖片）

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Lina Yu是日本及馬來西亞混血兒，剛於上周日（8日）慶祝自己的28歲生日。她約於19歲時就開始接觸電單車，她不只喜歡騎電單車，更喜歡穿上皮革套裝的感覺，認為這種打扮實在很有型，而一次交通意外之後，更令她知道騎電單安全才是最重要，意識到高超的駕駛技巧應該從專業的課堂學回來，於是努力學習改進駕駛技巧，終成為職業電單車手。

不過，Lina的車手生涯並非一帆風順，她讀書時要做車展女郎去賺錢買電單車零件，她憶述當時「容忍了超過300名陌生人走過來和我拍照，超過4分1將手放在我的腰上，但我不介意，因為這是我的工作一部分，但有一半人趁拍照時抓我的屁股，而除了可愛的打扮和薪金之外，我沒有期待獲得其他東西」。她又提到自己不算高，算是打破了「高才能做車展女郎」的定律。

Lina Yu騎電單車的時候發生過交通意外，滿身傷痕，花了好一段時間才有勇氣上載這張照片。（IG「rosyulina」圖片）

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有樣有身材有實力的Lina亦是IG紅人，其帳戶有10萬名粉絲，她不時會上載騎電單車時的型爆照片，又有不同的特別造型，極之獨特。有趣的是，Lina亦會上載「化妝片段」，不過其化妝對象並非自己，而是愛車，她會拿起各種工具動手，就算捐車底亦毫不惜身，可見她對電單車極之鍾愛！

或許是經常要騎車外出，Lina曬得一身健康古銅色肌膚，間中穿較女性向的服裝拍照打卡時，就可以看到她另一面魅力，例如穿上小背心加熱褲時，會大曬誘人事業線與修長美腿，剛強性感集於一身，當然大受網民歡迎。

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Lina說自己正式開始車手生涯的時候，已經料到會有男性質疑她的能力，例如冷言「只是個模特兒，開不了車」，而她撞車的時候又會被諷刺「因為她是一個模特兒」。不少人勸她應該去做模特兒，但亦有許多人鼓勵她堅持下去。Lina指自己從沒刪除過以前拍下的照片，因為過去是不能改變的，反而慶幸自己在做車展女郎或是車手的時候，都有突破個人界限。

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