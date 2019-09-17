女子暈倒積水中　好心男伸手救突僵硬插水同告身亡

廣西上思縣上周六（14日）晚下了一場暴雨，導致縣內多個地區水浸，一名15歲的施姓女子當日踩着三輪車到民政路下車，卻突然倒在積水中失去知覺，後來一名56歲陸姓男司機見狀嘗試拯救，豈料他伸手碰到施女後亦告突然暈倒，救護人員不久抵達，惟二人已氣絕身亡，初步判斷是觸電致死。

從附近店鋪閉路電視拍下的片段所見，施女在當晚約7時半踩着三輪車到民政路，在下車一刻突然暈倒，全身僵硬無法動彈；陸男見狀上前察看，然而當他嘗試伸手拉施女時，同樣突然無法控制身體，僵硬地往前倒在施女身旁。

+ 4 + 3 + 2

救護人員不久後抵達現場，發現積水中有漏電情況，於是用掃把將二人跟電源分隔開，再拉起到行人路上搶救，惟施女及陸男均已失去呼吸和心跳，初步判斷兩人是觸電死亡，確切死因仍有待調查。

上思公安、城市管理監督局及道路照明設施維護所人員事後到場處理，不少網友留言希望當局釐清事故，「我就想知道，這樣的漏電事故誰來負責？兩條人命啊」、「路燈的管理部門難逃關係，明顯是因為沒有安裝漏電保護設備導致的被電死亡」、「路燈應該全部安裝漏電斷路器。全國這事故己經發生多次了」。