自己人工自己決定　英公司破除傳統　加薪都唔駛老闆批准

位於英國倫敦的公司「GrantTree」有一項非常特別的政策，就是讓員工自行決定薪金，而且可以隨時調整，不需要老闆批准，25歲女員工曼杜卡（Cecilia Manduca）是其中一名受惠者，她最近決定替自己加薪7000鎊（約6.8萬港元），使年薪達到37000鎊（約36萬港元）。

「GrantTree」現有45名員工，負責幫助企業爭取政府資助。公司表示，自定工資政策旨在吸引頂尖人才，令公司保持市場競爭力；而在決定加薪前，員工需要先收集業內相同職位的薪金資料來做比較，然後判斷公司是否有能力支付同樣薪金，以及自己加入公司後的業績增長，最後一間是跟其他同事商討。

曼杜卡表示，起初也很猶豫該否加自己人工，但經過與其他同事多番討論後，明白到自己的工作性質已經有所改變，甚至超出原來的職責，因此覺得加薪是應該的。

+ 2

有員工職責改變自願減薪

然而，曼杜卡由於擔心提出的加薪幅度會令人以為她很貪心，於是先諮詢了同事的意見，結果讓她喜出望外，同事們的反應非常正面，均認為她確應加薪。總結一切資訊和因素後，曼杜卡提出了自己的加薪要求，並經過同事們評估，加薪安排隨即生效。當然，薪酬機制並非有加無減，曼杜卡透露，公司有兩名員工就因為職責改變而選擇了自願減薪。

除了「GrantTree」外，還有其他公司實施類似的自訂工資政策。英國軟件公司老闆查爾斯稱，自兩年前推出有關政策後，公司的離職率大幅降低，而平均工資則上升約10%；雖然偶爾有員工提出比市價高出很多的不合理要求，但他認為這不一定是員工太過貪心，只是其對市場欠缺了解，若遇到這種情況，他會向員工說：「你可以拿這個薪金，但如果你無法證明自己是值得這個價錢，那就只能離開。」