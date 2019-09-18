「能不能借我100塊？」　台灣抱嬰少女突求助　抽煙男回應暖到爆

人生總有遇上低潮的時候，如有人願意伸出緩手，必定銘記於心。一名台男昨晚回家途中遇上疑遭男友家暴的少女，對方抱着嬰孩，在便利店外鼓起勇氣問他借100元。台男看着少女的情況，決定先買牛奶讓嬰孩飲用，再將當日的收入送給少女，同時協助她聯絡家人，溫暖舉動獲近4萬網民讚好。

該台灣稱昨晚回家時，遇到一名攪抱着嬰兒的少女向他借錢，一問之下才知對方疑被男友家暴致無家可歸。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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該名台男於facebook群組「爆怨公社」發文，稱自己經營夾公仔機生意，昨晚原本打算領取收入以繳付租金，回家途中在機車上抽煙時，看到一名少女抱住哭鬧的嬰兒。他以為其煙味影響小孩，故即時將煙蒂弄熄丟掉，正當他準備走入便利店時，少女突然開口叫住他，戰戰兢兢地問：「能不能借我一百塊？我身上沒錢，小朋友肚子餓。」

台男先買鮮奶及食物予少女及其嬰孩，再協助她聯絡家人及偷偷給予金錢。（fb群組「爆怨公社」圖片）

台男聞言立即稱：「妳等等，我去買！」然後在便利店購買鮮奶及便當，並讓店員先弄熱，方便小孩飲用。他之後與少女閒談，問到對方獨自在路邊等候的原因，少女稱自己被男友打，並將她趕出家門，而家人則因反對她與男友交往而鬧翻。

台男聽罷沒有說太多，僅對少女說：「你家人肯定在等你。」遂借了電話給她聯絡，確認其家人會到場接她後，便默默將當日的3500元台幣（約884港元）收入夾於鮮奶及便當中間送給少女，同時鼓勵她：「加油，人生難免有低潮，別想不開，食物給你。」

台男的帖文一上載即感動網民，短短數小時便獲得近4萬次讚好，不少網民留言稱讚他的舉動溫暖又無私，「社會就是需要你這樣的人」、「謝謝你的溫暖，溫暖了整個台灣」、「要開口跟陌生人要錢是要鼓起很大的勇氣，謝謝你幫助了她們」、「謝謝你的小小善心，卻使得世界變得大大美好」。