台灣驚見最新「智能防盜鎖」　近睇原來係XX！網民：太可愛了！

現在很多人擔心居家安全，除了基本的門鎖外，大門還會另外再裝一層防道鎖。不過近日有位網友就分享自家裝的新潮防盜鎖，遠看還好，當鏡頭一拉近馬上讓許多人笑翻！

近日有位網友就分享自家裝的新潮防盜鎖，遠看還好，當鏡頭一拉近馬上讓許多人笑翻！（Facebook@爆廢公社）

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只見一隻狗狗把自己的頭伸進門把的洞口往外看，遠看就像裝一了一道鎖一樣，療癒的造型也讓大家直呼真是太可愛啦～（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

高科技兼多功能防盜鎖？

不只能防陌生人，還具有看到主人秒開門的「人臉辨識功能」，很跟得上時代啊（誤）（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

百密總有一疏…想要開門似乎也不困難啊XD（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

看門洞的大小不寬，幸好這隻狗狗夠瘦進得去，或許狗狗也是出於好奇才忍不住將頭鑽入洞內，不過提醒大家不要隨邊讓自家寵物效法，要維護居家安全還是要找真正的鎖匠來裝喔～

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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