9歲女頭朝下趴水面　父以為練閉氣　一分鐘後救生員驚覺出事

父母帶孩子出門，要小心看顧小孩，否則可能發生意外。內地一名父親日前帶着9歲女兒，到福州西河沙灘游泳，結果看到女兒頭部朝下，趴在水面上，還以為孩子在練閉氣，沒有多理會，結果超過一分鐘之後，救生員發覺不對勁，趕緊衝上前救人，當時女童已陷入昏迷狀態。

救生員表示，當時他發現離岸邊5至6米處，有一個小女孩趴在水面上。（網上圖片）

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救生員表示，14日中午，西河泳場內沒有太多人在游泳，他發現離岸邊5至6米處，有一個小女孩趴在水面上，頭朝下漂浮着。當時救生員覺得有些奇怪，看到女孩父親正在岸邊看手機，就大聲喊他注意。

不過，女孩父親抬頭看了一眼，可能覺得水不深，或者孩子在閉氣，就沒有太在意，但是救生員越看越不對勁，因為很少有小孩子閉氣可以超過一分鐘，於是立即通知周遭救生員，跳下水把女童救上岸。

女童被救上岸時，已經嘴唇發紫，手腳發軟，處於無意識狀態，幸好經過搶救，女孩「哇」一下哭了出來，逐漸恢復意識。救生員也提醒，帶着孩子游泳，一定不要玩手機，記得看緊孩子，切勿掉以輕心。