中學台妹患糖尿病　服胰島素後仍血糖高　細心仁醫咁樣搵真正病因

現代人對糖的依賴度高，天天一杯手搖飲療癒身心，下午茶蛋糕甜點深受女孩喜愛，但小心慢性病悄悄找上門！台灣醫師黃峻偉分享，門診中曾遇一名女中學生，年紀輕輕被診斷出罹患「第二型糖尿病」，明明胰島素劑量已開得很高，但平均糖化血色素卻壓不下來，讓他好納悶。直到女學生支支吾吾地說出「爸媽打掃床底」時發現的祕密，真相才大白。

你也愛吃糖、愛喝含糖飲料嗎？糖已成為最受歡迎的「成癮藥物」。內分泌新陳代謝科醫師黃峻偉在《醫師好辣》節目中指出，現代人喜歡在食物中加點糖，具有調味作用、提升風味，但過多精緻糖攝取恐引發如高血壓、糖尿病、痛風、高血脂等慢性疾病。門診中曾遇到幾名年紀輕輕，即患有「第二型糖尿病」的中學生生，當時能用的藥物頗少，大多以注射胰島素為主。

過多精緻糖攝取恐引發如高血壓、糖尿病、痛風、高血脂等慢性疾病。（Youtube@醫師好辣）

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黃峻偉分享，曾遇過一名患有糖尿病的女中學生，開的藥劑蠻重，包括胰島素劑量皆調得很高，原本空腹血糖都控制得不錯，但讓他納悶的是平均糖化血色素都偏高，卻苦找不出原因：「她說我都有乖乖吃（藥），爸媽也說她吃東西也沒吃很多。」某次門診為了保住女學生面子，故意支開她爸媽，追問之下才發現原因。

爸媽幫女學生打掃房間，竟從床底下掃出一堆可樂罐。（Youtube@醫師好辣）

「後來才知道，爸媽打掃她床底下時，發現一大堆的可樂罐。」黃峻偉說，一問才知道，女學生平時為了和同學打成一片，因此都會一起買飲料喝，藉此培養感情，雖然了解喝了血糖會飆高的事實，但在同儕壓力下，只好選擇隱瞞爸媽。為了控制患者的糖尿病，醫師建議她盡量挑選零卡可樂，或是以氣泡水等替代原本的含糖飲料，在一次次的衛教宣導後，女學生的血糖終於控制住了。

女學生雖然了解喝了血糖會飆高的事實，但在同儕壓力下，只好選擇隱瞞爸媽。（Youtube@醫師好辣）

營養師宋明樺也解釋，糖已被列為「慢性毒藥」！WHO建議民眾，一天所攝取的糖應只佔總熱量的10%以下，若一天攝取2000大卡，糖只能吃200大卡，等同於10顆方糖。但礙於現代人對糖的依賴，以及肥胖等疾病越來越盛行，因此WHO再修正，建議一天的糖攝取量應佔總熱量的5%以下，成年人一天最多控制在5顆方糖。

若一天攝取2000大卡，糖只能吃200大卡，等同於10顆方糖。（Youtube@醫師好辣）

宋明樺以大家愛喝的珍奶舉例，正常甜即含有12顆方糖，且不包括裡頭的珍珠；另外，很多人講求健康，喜歡喝檸檬、百香果或多多口味的飲品，但一杯卻含有14顆方糖。她真心奉勸，「酸度越高的，糖度相對就會越高，不要被酸度騙了。」一天只要喝一杯，即等於三天可攝取的糖分，也呼籲網友們日常生活中的糖分應盡量減少。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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