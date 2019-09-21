越南新垣結衣？　逾期居留美女遭台遣返　逮捕男警不捨自責

台灣新北市樹林區前日查獲1名年輕貌美的越南籍女子逾期居留，遭到警方帶回警局，但卻因為女子神似「新垣結衣」，連派出所的男性警員見到她都大為吃驚，還直喊根本被煞到了，更Po文表示不捨得遣返她，但最後仍依法須將她移送移民署專勤隊偵辦。

神似新垣結衣的越南籍阮姓女子（24歲），日前被警方在樹林區保安街2段一處護膚養生館內查獲，雖然阮女第一時間急忙躲入櫃檯下方的暗櫃，但仍被眼尖的員警揪了出來，但阮女馬上謊報成另名黃姓女子的身分，卻不知出眾的外貌已經出賣了她，明顯與黃女身分長相不符，遭到員警帶回警局釐清。

警察認證的越南版新垣結衣！卻因逾期居留遭逮捕，依法必須遣返，卻也讓男警們不捨。（聯合報／巫鴻瑋翻攝）

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經移民署專勤隊的指紋比對，才確定她就是失蹤、逾期居留2年多的逃逸移工，阮女知道自己無法再隱瞞身分，只能蜷縮在警局一角，但無辜的身影卻讓派出所的年輕男性警員不捨，馬上買來皮蛋瘦肉粥要讓她暖暖身子，卻還被女子打槍。

被遣返的越南美女原來是當地知名網紅Nguyễn Mẫn Thuỷ Tiên（譯名：阮敏水仙）。（Facebook@Nguyễn Mẫn Thuỷ Tiên）

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雖然阮女無辜又像新垣結衣的眼神讓男警不捨，但依法仍必須將她移送到移民署等待偵辦、遣返，負責逮捕她的警員則難過地Po文直呼「被煞到了，嗚嗚嗚嗚嗚，我自己抓的越南新垣結衣要被送回去惹」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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