【Costco】大媽冰箱底翻出冰鮮魚求退貨　店員見日期超吃驚：瘋了

美國超市Costco設有完善的退貨機制，不過有人卻惡意利用，美國一名婦人在冰箱裏翻出一條在Costco購買的冷凍魚要求退貨，當店員看到購買日期後大吃一驚，原來已過期13年，婦人卻理直氣壯堅持要退，有網民更封這次是「史上最無恥退貨」。

美國超市Costco設有完善的退貨機制，不過有人卻用惡意利用。（Costco圖片）

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一名在Costco工作的店員在討論區Reddit分享，表示曾見過一名婦人拿着一條急凍魚去退貨，由於一直忘記了，放在冰箱足足13年，一開始店員拒絕退款，但婦人堅稱「我覺得牠不新鮮了！」，更威脅要打電話給總公司，最後店員為了息事寧人，還是讓婦人退貨了。

不少網民不齒婦人的行為，直指「那位女士顯然是瘋了」、「讓她打電話給公司，將引來很大的笑聲」、「雖然很想看她去投訴，不過幫她退貨確實比較省事」。

一名婦人拿着一條急凍魚去退貨，原來急凍魚已放在冰箱足足13年。示意圖。（網上圖片）

亦有其他Costco的員工分享，「每年1月就有很多人將聖誕裝飾品退貨，9月左右就有大批人將夏天的東西，例如泳池用具退貨」、「買了一棵植物3年，因為它死了而退貨」。

（Reddit）

早前上海Costco首日開幕，由於人流太多，開幕４小時需暫停營業↓↓↓

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