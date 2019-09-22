大馬運動系美女Celine爆紅　立體一字馬無難度　索爆泳衣照熱傳

要有完美體態，除了是先天因素，更重要是後天努力！馬來西亞運動系辣妹美女「Celine」擁有fit爆S形線條身材，要纖腰有纖腰，要長腿有長腳，輕易站着做出超高難度的直立一字馬動作，讓她成為當地網紅，IG帳戶有逾7萬名追隨者。Celine的美好身段，全靠勤力做運動得來，不少人想從她身上取經，可以活得健康又美麗。

Celine來自馬來西亞，被喻為運動系美女。（IG「celine13_」圖片）

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居於大馬的Celine是當地網上紅人，經常擔任不同品牌產品的宣傳大使，她常在IG分享自己的日常生活照，許多相片都是相當性感，而熱愛陽光與海灘的她，早就曬出一身古銅色健康肌膚，且時常上載火辣比堅尼泳衣照，大騷美好身段！

【#大馬網紅】Celine喜歡陽光與海灘，不時都會到沙灘游玩。（IG「celine13_」圖片）

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經常做運動的Celine，將身體天賦操練得更突出，擁有誘人的纖腰和長腿，S身形相當均勻，配合有腹肌的靚腰、翹臀及修長的雙腰，贏得7萬名粉絲追捧。

作為運動系女生，Celine當然並非單純賣萌賣性感，她上載的照片中，最人粉絲驚訝佩服的是其身體柔軟度，皆因她可以輕易站立做出一字馬，又或倒立時做出一字馬，難度系數爆燈！網民紛紛大讚她的體態完美、性感，希望她可以多上載更多照片，讓大家欣賞之餘亦可偷師，像她一樣操練出更fit身型。

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