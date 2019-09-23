脫北母子餓死兩個月　遺體腐爛傳惡臭　韓民示威怒斥政府忽視

來自朝鮮的42歲「脫北者」韓星玉（Han Sung-ok，音譯）及其6歲兒子一直努力在韓國首爾討生活，但由於當局提供脫北者的5年津貼期限屆滿，母子二人頓失收入來源，加上缺乏援助，今年7月底被發現雙雙餓死家中；數百名韓國民眾上周六（21日）走上街頭，向該對悲慘母子作最後哀悼。

韓星玉2009年取道中國及泰國，逃到韓國後結識到一名韓裔中國籍男子，兩人婚後前往中國居住。2018年10月，韓星玉與丈夫離婚，她獨自帶着兒子回到韓國，入住位於首爾冠岳區的寓所，惟她一直無法找到工作。當地媒體指出，2個月前韓星玉的銀行存款僅剩3858韓圜（約25港元）。

直至7月底，韓星玉已經好幾個月沒有繳交水電費，大廈管理員上門卻聞到一陣惡臭，其後更發現韓星玉母子二人已告身亡，遺體嚴重腐爛；警方初步調查後認為兩母子可能是餓死，因為死者家中完全沒有食物，連雪櫃都是空的，並推測二人起碼已死去2個月。

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要求總統文在寅道歉

數百人上周六走上首爾街頭哀悼韓星玉母子，當中不少都是脫北者，他們指責韓國政府忽略其族群福祉，並呼籲徹底調查韓星玉母子死因，以及改變政策防止再度發生類似悲劇。眾人帶着兩具空棺遊行到青瓦台，高叫「把我們的星玉帶回來」，要求韓國總統文在寅道歉，結果與警方爆發衝突。

根據韓國的現行制度，脫北者到韓國後會獲得「統一部脫北者定居援助事務所」援助，除提供短期住所，還會協助他們在適應韓國社會，在離開短期住所後的5年期間，就由轄區的警局協助處理生活上的困難。警方表示，韓星玉曾打過幾次電話向有關單位求助，但轄區警局回電卻無法聯絡上她。