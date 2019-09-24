【忍無可忍】仔女呻有個「永不認錯的阿媽」　網民：你爸爸最慘

不少人打趣指家中受爸爸寵愛、子女愛護的老媽是「太后」，惟也有人會呻家中太后太野蠻。有網民在討論區發帖，指家有「永不認錯的媽媽」，如吵架不論情況也必要別人先認錯，再加黑面及超多有骨說話才算完事，令她難以忍受，這個抱怨引來不少同路人認同，直指快忍不了，網民均指對於這種媽媽分開住較好，亦有人慨嘆，其實爸爸才是最慘的一個。

不少人指忍了不認錯媽媽很多年，已感到忍無可忍。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

「每次無論咩事嘈完，無搵幾個月，一定係要你認錯！」有網民在討論區《親子王國》指家有永不認錯的媽媽，指就算約食飯給大家下台階，媽媽也會讓場面很難看，「嚟到都當住我老公（和事佬）黑口黑面，話根本唔想嚟，次次都要認完錯再求佢，再聽單打同睇面色先肯完。」

樓主指自己就快幾十歲，已忍了媽媽幾十年，怒問「對住啲咁唔識尊重人嘅人係咪可以唔再搵？」有人直指很明白樓主的感受，「我阿媽就係咁，成日想爆佢！」樓主即回覆，就算忍不住當面鬧交，最終還是要自己認錯，又指其母認定自己大晒，稱平日也是忍無可忍才會出聲，雖然這樣，她每次最終也是衰心軟，做不到不理媽媽。

樓主呻家有不認錯媽媽，引來網民共鳴！

+ 9 + 8 + 7

有人指遇同一情況，結果決心搬走避免爭執，沒料多年後其母竟然怪責她「你搬出去住，你阿爸幾傷心！」樓主補充指自己同樣為免吵架搬走，惟其母卻會經常致電，「話我唔搵佢唔愛佢」，言語間只提自己對女兒很好，若說到其惡行，「一講佢啲衰野即刻失哂憶話邊有發生過，跟手發爛渣話我無人性剩係記得呢啲。」

樓主提及心中掙扎：「唔理佢又覺得好衰，我老公又鍾意大家溫暖的家咁， 但次次發爛就要皇后咁氹……永遠唔識下台階，係都要踩住你先落個大戲台！」

有網民認同，稱這種野蠻阿媽常以「我係你阿媽」姿態，凌駕所有對錯，惟也有人指她們的行為，不多不少是家人縱容出來，而其實為人父親的日日硬食更慘，建議「一係繼續忍佢，一係就好似教小孩咁，畀啲教訓令佢知橫蠻無理係冇效嘅！」

（親子王國）