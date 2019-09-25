車尾箱露出一雙「腳」　以為係車尾箱藏屍　警員打開嚇一嚇：哦喲

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難道是車尾箱藏屍？常州警方日前發現在滬寧高速公路上有一輛白色私家車的車尾箱露出一雙「腳」，不過當警方攔截該車，打開車尾箱時，竟然見到非常違和的一幕，令警員也不禁大笑。

常州警方日前發現在滬寧高速公路上有一輛白色私家車的車尾箱露出一雙「腳」。（網上圖片）

江蘇常州警方近日接獲市民報案，指滬寧高速公路上有一輛白色私家車的車尾箱露出一雙「腳」。警員在收費亭位置攔截該車，打開車尾箱竟發現內裡放置的是10多隻活雞，而一雙波鞋外露車尾箱外。司機解釋，雞隻都是帶回家吃的，因怕牠們被焗死，才用一雙波鞋隔開車尾箱門透氣。

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司機解釋，雞隻都是帶回家吃的，因怕牠們被焗死，才用一雙波鞋隔開車尾箱透氣。（網上圖片）

警員一打開車尾箱見到一車活雞也大感驚奇，更發出「哦喲」的聲音，又追問司機：「你那後面裝那麼多雞幹甚麼？」司機表示，雞都是別處農場自家養的，打算載回家給家人食用，沒有想過會惹來誤會。

不少網民看過後笑言「不怕鞋把雞給臭死」、「是挺嚇人的」，亦有人模擬雞的心底話，「雞：給老子蓋上」、「雞說：你幹嘛？嚇我們一跳！」

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