以為吹沙入眼　嫩媽流出「水晶淚」　每日多達50顆「似活在地獄」

西亞國家亞美尼亞（Armenia）22歲女子卡澤里安（Satenik Karazian）患有怪病，眼睛會流出看似「水晶」的固體眼淚，一天可流多達50顆，令她每天都在承受著極大痛楚，可惜目前未找到病因，群醫束手。

卡澤里安育有一名孩子，幾個月前突然感到眼睛不適，後來開始流出一顆顆「水晶」眼淚。前往就診，起初以為只是沙塵吹入眼所致，「實在很痛，我去看眼科醫生，從眼睛取出了一些水晶般物體。現在每天我都有如活在地獄。」

後來卡澤里安的症狀愈來愈嚴重，她說：「所有的醫生都感到很震驚。他們沒有見過這種病，不知如何治療」。她的家姑米卡埃良（Zemfira Mikaelyan）透露，有醫生甚至以為卡澤里安的病況只是假裝出來，直接叫她離開。

卡澤里安另一名親戚阿瓦揚（Svetlana Avagyan）憶述：「當取出她眼內第一顆水晶體時，我們還以為是在農場工作期間，有玻璃碎片進入了她的眼睛，但她的痛楚沒有停止，我們不斷從她的眼睛中取出更多的水晶體，於是帶她去看醫生。起初醫生都不相信，因為根本沒有人見過這種情況。」

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罕見但並非沒有先例

醫生全都無法確定卡澤里安的病因，暫時只能處方抗生素及眼藥水給她，但治療效果不大。國家衛生部門首席眼科醫師已參與治療，同時將流出的「水晶體」送交專業機構分析，希望能盡早釐清原因。

俄羅斯眼科醫師希洛娃（Tatyana Shilova）表示，卡澤里安的病情相當罕見，但並非沒有先例，「眼淚含有蛋白質、脂肪及微量元素，而且具有一定的離子成分，一旦眼淚中的鹽分濃度增加便會加速形成結晶體。另外，這種情況也可能是其他身體問題的徵兆，晶體還可能在肝臟和腎臟中形成，並以鹽的形式積聚在器官裏，因此患者需要接受全面檢查。」