日美女徵職業男友！開價月薪40萬日圓條件只有一個　網民爭住做

「只要不花心，不做家事也可以！」近期有一名日本大眼正妹在Twitter上誠徵「男人」，符合她的條件並被選上的話，每個月將支付40萬日幣的薪水！引起不少網友留言：「這簡直是Twitter版上的Sugar mommy！」

這位日本大眼正妹開出的條件令人非常心動，只要年齡在18到28歲之間，還能保證不外遇，就有機會獲得40萬日幣的月薪，連房租和餐費都包啦！開出如此優渥的包養計畫，只需要把照片和履歷傳過去，就有機會獲得這份工作，現在已經引起上千名網友爭相留言應徵啦。

這位日本正妹在Twitter上的完整發文內容。（Twitter@miu___miu___u）

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以上是這位日本正妹在Twitter上的完整發文內容： 「這份兼職的薪水非常好，如果你不想辛苦工作，只要給我你的履歷和照片，且符合我所訂下的條件：年齡只限18到28歲之間，就算不做家事、在外面賭博也沒關係！只要你不花心，專情於我，我每個月還可以付你40萬日幣以上的薪水，而且不用付房租和餐費，和姐姐一起生活吧！」

月薪40萬円個個爭住做！即睇網民瘋狂留言▼▼▼

此貼文於9月6號約下午1點po出後，至今已經有3.7萬的人按愛心，1600則留言和1.8萬次分享，成功引起眾多網友的關注，還有許多人直接把自己的照片貼在留言處，打一大串的應徵文。而三天後大眼正妹便結束徵才－－看來有非常多人應徵阿！（即睇網民瘋狂留言▼▼▼）

不過還是有許多網友懷疑這個招聘的真實性，也有人認為這位日本大眼正妹是想要炒知名度引來更多關注，但不管用意如何，她的確因為這次的po文引起更大的知名度，真是太有才了XD

有人認為這位日本大眼正妹是想要炒知名度引來更多關注。（Twitter@miu___miu___u）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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