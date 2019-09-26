用錯芝士整梳乎厘？　餐廳遭米芝蓮搣星「極侮辱」　法名廚陷抑鬱

法國69歲名廚凡亞特（Marc Veyrat）決定控告《米芝蓮指南》（Michelin Guide），事緣他的餐廳「森林之家」（La Maison des Bois）在今年1月被《米芝蓮》由三星降至兩星，凡亞特稱，《米芝蓮》評審委員誤會他用英國車打芝士（Cheddar Cheese）製作梳乎厘（Soufflé），而事件更令他陷入抑鬱長達6個月；案件預計今年11月27日在巴黎巿郊的南泰爾（Nanterre）進行聆訊。

凡亞特的餐廳在2018年首次獲得《米芝蓮》三星的榮譽，所提供的大部分食物都來自餐廳自家的植物園和果園，顧客平均消費由330至430美元（約2600至3370港元）。凡亞特今年7月曾向傳媒投訴稱：「他們（米芝蓮）竟然說我們把車打芝士製作梳乎厘，而非使用法國的瑞布羅申（Reblochon）、波佛特（Beaufort）以及多姆（Tomme）等芝士。他們侮辱了我們的地方，我的員工非常生氣。這並非只是一個傷口， 而是令人極度反感。」

凡亞特的餐廳「森林之家」今年1月被《米芝蓮》由三星降至兩星。（Facebook@Marc Veyrat圖片）

一度要求《米芝蓮》直接除名

凡亞特指出，他在梳乎厘加了番紅花（Saffron），但那位前來用餐的評審卻認為他用上了車打芝士，因為單從外表看起來都是黃色的，而這次的降星事件「令我陷入抑鬱長達6個月，你（米芝蓮）竟敢拿廚師的健康作為抵押？」

後來凡亞特一度要求《米芝蓮》將他的餐廳直接從指南除名，並批評評審可能根本沒有去過他的餐廳吃東西，而那些新世代的《米芝蓮》管理層正試圖透過攻擊法式餐點來打響名堂。米芝蓮曾回應稱不會將凡亞特的餐廳除名，而評審會匿名造訪全球餐廳，並跟其他消費者一樣付錢用餐。

+ 4 + 3 + 2

凡亞特的律師（Emmanuel Ravanas）表示，希望法院要求《米芝蓮》說明將餐廳降級成兩星的原因，「凡亞特幾十年來已習慣了別人對他的烹飪手法進行評分和比較，他深知一個人可能一生都無法奪得米芝蓮一星的評價，只要批評是準確的，他都會接受。」

米芝蓮官方發表聲明稱：「我們了解凡亞特先生的失望，凡亞特的才華毋庸置疑，很遺憾他堅持提出控告。我們的首要職責是告訴消費者為什麼會改變評價，並將仔細研究他的要求，再冷靜回應。」