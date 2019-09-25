不滿實物走樣　台妹買Starbucks三色特飲似發霉汁　員工：太難整

每到夏天，知名連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）都會推出各式各樣夏季清涼飲品，除了好喝外，繽紛的顏色堆疊也是消費者被吸引的因素。不過，近日有位台灣女大學生控訴，她拿到「最醜」的星巴克飲料！

她表示日前到星巴克購買2杯「西瓜荔枝蘆薈星冰樂」，拿到的成品卻和官方圖片差很多，讓人看了完全沒食慾（點擊放大看對比圖）↓↓↓

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她氣噗噗表示，購買兩杯都是這副尊容，當下因為趕時間就沒叫店員重做，但事後看到別人的星冰樂這麼美，實在很不甘心，加上一杯價格不俗，想知道能不能客訴補兩杯新的……

網民怎麼說？

「你很可憐但我不爭氣的笑了，那坨擠在旁邊是什麼意思啦」、「噴笑，太可憐了吧哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈」、「催眠自己拿到星空特調」、「好好笑哈哈哈哈，有點噁看起來」、「好像發霉」、「好扯喔，要是我拿到也會超不爽的」、「天啊我也有拿到一樣的過！！！一樣醜！！」。

應該要當下反映！

雖然很同情原PO拿到這杯品質不達標的星冰樂，但她想事後客訴要求補償的舉動也讓大批網友撻伐這是「西客行為」，因為當下反映該店一定會重做一杯給她。不過關於這點，原PO反覆說明因為當下要趕車，真的無法多待。

「那你為什麼當下不講啊……」、「雖然蠻醜的但喝起來味道沒變也沒問題吧⋯⋯這樣就要客訴讓人補兩杯我覺得不太好⋯⋯」、「我覺得造成這樣的話真的不太行，但是妳應該要當下反應，而不是回家後才來說要客訴」、「自己趕時間就不能要求重做，啊現在回來發文討拍到底什麼意思，漸層飲料本來就有風險會做不好了，你趕時間點漸層？？？那你有時間拍照嗎:)」。

原Po被圍攻得愈來愈慘……

「不當下反應，回家都喝完了，想到要客訴看能不能再補一杯，標準西客再賺一杯」、「那既然已經決定要在趕時間的狀態下花時間買星巴克了，拿到飲料的當下做一下檢查也不為過吧？10秒鐘就能做到的事情，原PO說了看到當時趕時間就沒請他重做，也是自己選擇的吧？怎麼能又因為自己情緒越想越不甘心就想再客訴要求得到兩杯新的飲料？什麼心態？」。

店員崩潰：這杯飲料真他ＸＸ難做！

雖然不少人狠批原PO西客，然而也有人站在原PO這邊，認為花更高的價格買星巴克就是為了品質和美感，是為了享受，然而員工卻提供了不合格的飲料給客人，想客訴是很正常的反應。

而這杯做壞了的飲料，也讓不少星巴克員工跳出來痛陳：這杯飲料根本搞死店員！（即睇行家留言▼▼▼）

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另也有人建議原PO，直接回原店找店長或值班經理，向他們說明情況並出示發票跟照片，詢問是否願意補償。因為通常當下表達不滿，星巴克都會重做餐點，但事後不爽客訴反而鬧大，可能會出現區經理電店長，店長調監視器電員工的情形，請她高擡貴手放過底層員工。

事後原PO則留言表示，已私下與店家解決了，但並未說明結果如何，就先祝福她能收到兩杯符合期待的「西瓜荔枝蘆薈星冰樂」吧！

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