【當自己蜘蛛俠咩！】忘帶鎖匙留孫女在家　六旬翁徒手爬上9層樓

蜘蛛俠有特別能力，飛簷走壁當然容易，但一般人照做就會很危險！內地有老伯不小心將孫女反鎖在家中，極度擔心的他竟然徒手由地下爬上9樓，險象環生令旁觀者都一額冷汗！

一名六旬老伯因為孫女被反鎖家中，心急起上來就徒手爬9層樓救孫。（網上短片截圖）

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9月24日雲南昆明一名六旬老伯，出門時忘記帶鎖匙，變相將年幼的孫女反鎖在家中。屋苑的物業管理人員和民眾獲知後即幫忙報警，惟憂心忡忡的老伯認為事態緊急，竟在完全沒有裝備和安全保護下，嘗試徒手爬回其9樓寓所。

老伯最後成功爬回家中，孫女亦都安然無恙。他亦承諾之後不會再做這麼危險的事。（網上短片截圖）

老伯靠抓緊每一層樓的陽台圍欄和窗戶向上爬，樓下途人嚇得不斷大叫，勸他不要再爬，惟老伯沒有理會堅持爬樓救孫。最後老伯成功爬到9樓，再從窗戶進入自己的家，情況危險萬分，幸沒有受傷。

事後老伯說：「孩子可能睡醒了，把小鎖給反鎖過來了，我過來叫她也不開門，慌了怕她出意外。」不過很多目擊事件的人都覺得，做法實在太危險，真的不應該這樣做。

事件在網上廣傳之後，網民們除了讚嘆老伯身體一流之外，也有人覺得他實在太衝動，認為即使擔心孩子都不能衝動，絕不應作出不理智的事。

（綜合）