黃昏戀大媽3次辦手續仍無法與老伴完婚　原因竟然因為唔識字！

人到黃昏之齡，能遇上對的人一同走完人生路是非常幸運的事，但內地一名大媽卻因「唔識字」而未能與老伴結婚。湖北一名60多歲的女士與老伴曾3次到民政局辦理結婚手續，可是她不會寫字簽名，故兩人一直未能領取結婚證明，事件曝光後，政府部門終願意「開綠燈」，為兩人提供折衷解決方法。

60多歲的李姓大媽與戎姓男子譜出黃昏戀，但兩人3次辦理結婚手續仍未成功，原因竟與李大媽不懂寫字有關。（梨視頻截圖）

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60多歲、居於湖北襄陽市的李姓大媽離婚後遇上同樣經歷婚姻失敗的戎姓男子，兩人走在一起發展出黃昏戀，早前更決定結成夫婦同走餘下的人生路。不過他們3次到民政局辦理結婚手續仍未能成功，原因是大媽完全不懂寫字，連簽上自己的名字也有困難，「我不會寫我就是不會寫，我一寫字我就暈，我頭都要爆炸」。

原來當地民政局近年修改要求，以往辦理結婚手續只需簽名或打手印，但現時卻需要兩樣做齊。傳媒報道後，政府部門職員得知兩人的情況，決定酌情處理，要求大媽的直系親屬寫一份聲明，證明她自願結婚，以代替個人簽名完成手續。

（梨視頻）